Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ überschlagen: Motorradfahrer verunfallt ohne Führerschein mit nichtzugelassenen Zweirad schwer ++ nach Auseinandersetzung bewusstlos geschlagen ++ Jugendlicher mit Untersuchungshaftbefehl ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.07.26 ++

Lüneburg

Vögelsen - überschlagen: Motorradfahrer verunfallt ohne Führerschein mit nichtzugelassenen Zweirad schwer - 30-Jähriger mit schwersten Verletzungen in Spezialklinik eingeliefert

Schwerste Verletzungen erlitt ein 30 Jahre alter Motorradfahrer in den späten Abendstunden des 26.07.26 auf der Kreisstraße 32 - Bardowicker Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann aus Bardowick gegen 21:40 Uhr mit dem nicht zugelassenem Motorrad und ohne Licht auf der Kreisstraße in Richtung Bardowick unterwegs. Nach einem Überholvorgang eines Pkw geriet 30-Jährige, der auch keinen Führerschein besaß, aus bislang ungeklärter Ursache in den rechten Grünbereich neben der Fahrbahn. Dort setzte der Beteiligte seine Fahrt über eine Strecke von etwa 200 bis 300 Metern fort, bevor sich das Motorrad überschlug. Der Bardowicker flog mehrere Meter durch die Luft, verlor seinen Motorradhelm und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum nach Lüneburg und später in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zu den Umständen des Verkehrsunfalls dauern an.

Lüneburg - Jugendliche bei Diebstahl aus Snackautomaten gestellt - mit Druckluftpistole geschossen

Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche konnten zwei 26 und 37 Jahre alte Männer in der Nacht zum 26.07.26 im Umfeld eines Snackautomaten Am Schwalbenberg auf frischer Tat stellen. Die beiden "Jungs" aus Lüneburg hatten gegen 03:30 Uhr versucht an den Inhalt aus dem Automaten zu gelangen. Die beiden Männer stellten die Jugendlichen, drohten diesen Dabei schoss der 26-Jährige auch mit einer Druckluftpistole grob in die Richtung der Jugendlichen; getroffen wurde jedoch niemand. Neben dem Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl aus Snackautomaten gegen die beiden Jugendlichen ermittelt die Polizei gegen den 26-Jährigen bzw. den 37-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz bzw. versuchter Körperverletzung und Bedrohung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Pedelec vom Bahnhofsvorplatz gestohlen - Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl

Das auf dem Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße, abgestellte und mit einem Bügelschloss gesicherte Pedelec Cube eines 66-Jährigen stahlen Unbekannte im Verlauf des 26.07.26 zwischen 09:30 und 15:30 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv". Die Polizei rät: "Sichern Sie Ihr Fahrrad/Pedelec/E-Scooter mit einem massiven Schloss. Nutzen Sie bei hochwertigen Rädern ggf. sog. GPS-Tracker. Registrieren und codieren Sie Ihr Fahrrad."

Auch aufgrund der Tatsache, dass nur vereinzelt polizeilich codierte Fahrräder entwendet werden, wirbt die Polizei weiterhin für die auch in 2026 geplanten kostenlosen Fahrradcodierungen.

Erste Fahrrad-Codier-Termine für 2026 sind bereits veröffentlicht. Über weitere Möglichkeiten informieren wir zeitnah u.a. auch über die WhatsApp Kanäle "Polizei Lüneburg", "Polizei Lüchow-Dannenberg" und "Polizei Uelzen" sowie in der Presse. Zudem sind alle Codier-Termine auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen veröffentlicht und werden dauerhaft aktualisiert. https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

Lüneburg - Jugendlicher mit Untersuchungshaftbefehl - gegen Fahrzeug geschlagen

Einen 17-Jährigen griff die Polizei in der Nacht zum 27.07.26 in der Konrad-Adenauer-Straße auf und kontrollierte diesen. Zuvor war es gegen 23:15 Uhr zum Zünden eines Böllers im Bereich der Käthe-Krüger-Straße gekommen. Dabei stellte sich gegen 00:00 Uhr heraus, dass der junge Mann aus dem Landkreis Lüneburg zur Festnahme - (U-Haftbefehl aufgrund Gefährlicher Körperverletzung) ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen den Jugendlich fest. Dieser wurde jedoch aufbrausend, schlug gegen den zivilen Funkstreifenwagen und beleidigte den Beamten. Er wird heute dem Haftrichter am Amtsgericht Lüneburg vorgeführt.

Das Zünden des Böllers konnte dem 17-Jährige oder anderen Personen (noch) nicht zugeordnet werden. Zu Beschädigungen kam es nicht.

Barendorf/Uelzen - nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht älteren Audi A4 Typ B8 (der Baujahre 2007-2015) aus dem LK Uelzen mit Schaden an der Kunststofflippe der Frontschürze - Jugendliche angefahren

Die Polizei Barendorf sucht Hinweise zu einem älteren Audi A4 Typ B8 (der Baujahre 2007-2015) bei dem die Kunststofflippe der Frontschürze bei einem Verkehrsunfall beschädigt, zum Teil abgerissen wurde. Bei einem Verkehrsunfall am Montag, den 29. Juni 2026, gegen 06:00 Uhr im Bereich Barendorf (Landkreis Lüneburg) hatte der betreffende Pkw Audi einen Jugendlichen frontal auf dem Fahrrad touchiert. Der Jugendliche stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Audi fuhr anschließend mit unverminderter Geschwindigkeit weiter, ohne sich um den verletzten jungen Mann zu kümmern. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen älteren Audi A4 mit Uelzener Kennzeichen gehandelt haben muss. Hinweise an die Polizei in Barendorf unter 04137/808870 oder jede andere Polizeidienststelle.

Lüchow-Dannenberg

Jameln, OT. Breese im Bruche - betrunken mit Pedelec gestürzt - 2,2 Promille

Eine Kopfplatzwunde und Gehirnerschütterung erlitt ein 56 Jahre alter betrunkener Radfahrer in den Abendstunden des 26.07.26 in Breese im Bruche. Der Mann war gegen 19:00 Uhr mit einer Alkoholisierung von mehr als 2,2 Promille alleinbeteiligt gestürzt. Er wurde medizinisch versorgt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen

Wrestedt, OT. Lehmke - nach Auseinandersetzung bewusstlos geschlagen - Freundin in Auto mitgenommen - Polizei ermittelt

Nach einer Auseinandersetzung im Umfeld einer Veranstaltung in Lehmke in den Nachtstunden zum 26.07.26 ermittelt die Polizei. Bereits im Rahmen der Veranstaltung war es nach ersten Ermittlungen zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen sowie anderen Personen gekommen. Als der 29-Jährige in Begleitung seiner 23 Jahre alten Freundin die Veranstaltung gegen 03:45 Uhr verließ, wurden die beiden durch mehrere Personen in der Groß Liederner Straße "abgepasst". Die Männer schlugen auf den 29-Jährigen ein, so dass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die 23-Jährige wurde gegen ihren Willen in einen Pkw (vermutlich VW Touran in silber - älteres Baujahr) gezogen und einige Meter mitgenommen. Nach einigen Meter ließen die Täter die Frau jedoch wieder aus dem Pkw und fuhren davon. Der 29-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Uelzen gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den Tätern sowie dem silbernen VW Touran (älteres Baujahr) nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Fabrikationsräume - Werkzeuge gestohlen

In die Fabrikationsräume einer Firma in der Nordallee brachen Unbekannte in der Nacht zum 27.07.26 ein. Die Täter ein Fenster aufgebrochen, gelangten in die Räumlichkeiten und transportierten diverse Werkzeug wie u.a. Schweißgerät, Akkuwinkelschleifer und Akkuschrauber ab. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs - 1,5 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Pkw Daimler-Benz stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 26.07.26 in der Hochgraefestraße. Bei der Kontrolle des 49-Jährigen stellten die Beamten gegen 22:20 Uhr den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen wert von 1,5 Promille. Die Beamten stellten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens auch den Führerschein des Mannes sicher.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.07.26 Am Königsberg. Bei der Kontrolle gegen 15:45 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Marihuana am Wochenende wurde eingeräumt.

Soltendieck - Senior klaut Müllsäcke mit PET-Flaschen - angetroffen

Einen 75-Jährigen bei Diebstahl ertappt ein Anwohner in den Morgenstunden des 27.07.26 auf seinem Grundstück in der Hauptstraße. Der Senior aus dem Landkreis Uelzen, der bereits in der Vergangenheit durch Einschleichdiebstähle in Erscheinung getreten war, hatte drei Müllsäcke mit leeren PET-Flaschen gegen 08:45 Uhr mitgenommen. Er wurde durch die Polizei am Bahnhof gestellt. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Bad Bevensen - nach "Parkplatzditscher" abgehauen - Zeugen gesucht

Nach einem sog. Parkplatzditscher in den Abendstunden des 24.07.26 auf einem Parkplatz im Bäckergang (Rückseite Sparkasse) ermittelt die Polizei. Zwischen 19:30 und 21:00 Uhr hatte ein Unbekannter mit seinem Pkw einen geparkten grauen Pkw VW Multivan vermutlich beim ein-/Ausparken touchiert, so dass ein Schaden von mehr als 5.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

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