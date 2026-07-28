Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ weitere Schwerpunktkontrollen "Sicherheit an Verkehrsunfallschwerpunkten" ++ Auseinandersetzung - Senior stoppt jungen Mann mit E-Scooter handfest in der Fußgängerzone ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung - Senior stoppt jungen Mann mit E-Scooter handfest in der Fußgängerzone - Polizei ermittelt gegen beide Personen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 74-Jährigen und einem 26-Jährigen (beide aus Lüneburg) kam es in den Mittagsstunden des 27.07.26 in der Grapengießerstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 11:45 Uhr aufgrund des Fahrens mit einem E-Scooter in der dortigen Fußgängerzone zu einem Streit gekommen. Der Senior stoppte die Fahrt des 26-Jährige durch das Touchieren des Gesichts mit seiner Hand. Der 26-Jährigen drohte dem Mann, so dass die alarmierte Polizei einschritt. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen beide Personen ein und ermittelt nun zu dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung.

Lüneburg - Jugendlicher wirft mit Stein auf Parkplatz der Zulassungsstelle - Polizei ermittelt

Wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen aus der Region. Der Jugendliche hatte in den frühen Nachmittagsstunden des 27.07.276 gegen 14:15 Uhr auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle zwei Stein in Richtung eines Sicherheitsdienstmitarbeiters geworfen; diesen jedoch verfehlt. Parallel wurde ein Pkw an der Windschutzscheibe beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Die Polizei griff ein.

Lüneburg - Streit um Sperrmüllfahrrad - Polizei schlichtet und leitete Strafverfahren ein

Zu einem handfesten Streit um das Eigentum eines Sperrmüllfahrrad kam es in den Abendstunden des 27.07.26 zwischen zwei 59 und 29 Jahre alten Männern sowie zwei 42 und 56 Jahre alten Männern auf dem Gehweg in der Stöteroggestraße. Dabei gerieten die vier Männer gegen 19:00 Uhr in Streit, welcher sich in wechselseitige Beleidigungen und eine Rangelei steigerte. Die Polizei ermittelt entsprechend.

Lüneburg - Betrunkene pöbelt herum - 2,1 Promille - Platzverweis ausgesprochen

Einen Platzverweis setzte die Polizei in den Mittagsstunden des 27.07.26 gegen eine betrunkene 58 Jahre alte Lüneburgerin Am Stintmarkt durch und leitete parallel ein Strafverfahren ein. Die alkoholisierte Frau hatte gegen 13:30 Uhr eine 30-Jährigen sowie einen 31-Jährigen mit ihren Kindern angepöbelt. Bei ihr wurde ein Alkoholwert von 2,1 Promille festgestellt.

Lüneburg - Container von Kfz-Firma aufgebrochen

Mehrere Container einer Kfz-Firma Bei der Pferdehütte brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 25. und 27.07.26 auf. Die Täter waren auf das umzäunte Grundstück eingedrungen und öffneten gewaltsam insgesamt drei Containern in denen sich Fahrzeugreifen befanden. Ob Reifen abtransportiert wurden, steht aktuell noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diesel aus Baustellenfahrzeugen und -aggregat abgezapft

Eine größere Menge Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 27.07.26 aus mehreren auf einer Baustelle Am alten Eisenwerk abgestellten Baufahrzeugen sowie einen Stromaggregat ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - weitere Schwerpunktkontrollen "Sicherheit an Verkehrsunfallschwerpunkten"

Die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an verschiedenen Verkehrsunfallschwerpunkten im Lüneburger Stadtgebiet setzte die Polizei auch am 27. und 28.07.26 fort. Dabei waren Einsatzkräfte u.a. im Kreuzungsbereich der Stresemannstraße sowie am Kreisverkehr in der Bögelstraße präsent und ahndeten entsprechende Verkehrsverstöße. Insgesamt wurden 19 Handy-, Gurt- sowie weitere Verstöße u.a. Nutzung der falschen Straßenseite geahndet. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Inhalt von Geräteschuppen, Komposter und Unterstand brennt - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand im Bereich eines Geräteschuppens in der Dr.-Koch-Straße kam es in den Nachmittagsstunden des 27.07.26. Möglicherweise aufgrund von Abbrennen von Unkraut waren gegen 14:20 Uhr Teile des Inhalts des Schuppens, u.a. Teichfolie und Kunststoffteile in Brand geraten. Das Feuer griff noch auf einen Komposter sowie einen Unterstand aus Holz über, konnte jedoch durch Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zur abschließenden Brandursache dauern an.

Bergen (Dumme) - Brand an abgestellten Pkw - Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Zum Brand eines abgestellten Pkw Audi A4 kam es in den Nachtstunden zum 28.07.26 in der Dr.-Koch-Straße. Dabei wurde nach ersten Ermittlungen gegen 02:00 Uhr ein Reifen des Fahrzeugs in Brand gesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lübbow/Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs - Polizei stoppt Fahrzeugführer

Einen 38 Jahre alten Fahrer eines VW-Bus T4 stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 27.07.26 in der Salzwedeler Straße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 11:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ähnlich war es gegen 12:20 Uhr bei einem 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat auf einem Parkplatz in der Drawehner Straße. Auch bei diesem stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Suhlendorf, OT. Növenthien - aufgrund Sekundenschlaf verunfallt - gegen Bäume gefahren

Frontal mit einem Baum kollidierte ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Transit aus Sachsen-Anhalt in den späten Nachmittagsstunden des 27.07.26 auf der Bundesstraße 71 bei Növenthien. Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs war der Ford gegen 17:15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen, touchierte einen Baum und stieß dann frontal mit einem weiteren Baum zusammen. Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Uelzen - Schreckschusswaffe im Gebüsch - Polizei ermittelt gegen 38-Jährigen

Im Rahmen eines Streits in den Nachmittagsstunden des 27.07.26 kontrollierte die Polizei im Bereich des Busbahnhofs in der Hoefftstraße einen 38-Jährigen aus Uelzen. Dabei stellten die Beamten gegen 14:45 Uhr im Umfeld des Mannes eine Schreckschusswaffe im Gebüsch fest, die der Mann kurz vorher dort abgelegt/hineingeworfen haben soll. Da der Uelzener nicht im Besitz eines ("Kleinen") Waffenscheins ist, erwartet ihn ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Waffengesetz.

Ebstorf - Pkw mit spitzem Gegenstand beschädigt - 800 Euro Schaden

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigte ein Unbekannter in den Morgenstunden des 27.07.26 einen in der Hauptstraße abgestellten Pkw VW Polo. Dabei entstand zwischen 09:30 und 11:15 Uhr ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wriedel - Pkw kollidieren - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 27.07.26 im Einmündungsbereich der Landesstraße 250 - Kreisstraße 46. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Tiguan wollte gegen 09:20 Uhr von der Kreisstraße nach links auf die Landesstraße abbiegen und übersah dabei den von links kommenden Pkw VW Golf eines 25-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Darüber hinaus wurde auch eine Pkw VW Golf eines 44-Jährigen leicht beschädigt, da dieser durch die "Trümmerteile" der Unfallstelle fuhr.

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