Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "der Halsketten-Trickdiebstahl" - erneut Halskette von Passantin gestohlen - Polizei mahnt und bittet: "Rufen Sie die Polizei!" ++ Streit unter alkoholisierten Personen endet im Polizeigewahrsam ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.07.26 ++

Lüneburg

Adendorf/Lüneburg - "der Halsketten-Trickdiebstahl" - erneut Halskette von Passantin gestohlen - Polizei mahnt und bittet: "Rufen Sie die Polizei!" - vier TäterInnen fahren mit dunklem auswärtigem Pkw davon

Nicht zum ersten Mal kam es in den Nachmittagsstunden des 23.07.26 zu einem Trickdiebstahl mit Zielrichtung Halsschmuck. Trickdiebe stahlen dabei in der Goerdelerstraße die Halskette/Anhänger einer 54-Jährigen. Aus dem Umfeld eines dunklen Pkw hatten zwei unbekannte Frauen mit zwei Männern die 54-Jährigen in der Goerdelerstraße angesprochen und mit gebrochenem deutsch nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Als die 54-Jährigen die Strecke erklärt hatte, fiel einer der Täterinnen der Frau "um den Hals" und legte ihre zwei Ketten (Modeschmuck) an. Parallel entriss sie der 54-Jährigen die eigene Kette. Die Frau bemerkte den Diebstahl und hielt ihre Kette fest, so dass die TäterInnen nur an den Anhänger der Kette gelangten, schnell ins Auto stiegen und davonfuhren. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw verlief ohne Erfolg.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kombi mit auswärtigem Kfz-Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt wegen einer Raubstraftat und prüft Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen im Mai und Juni in Uelzen und Lüneburg. Parallel bitten die Ermittler: "Rufen Sie sofort die Polizei bei entsprechenden Vorfällen!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit unter alkoholisierten Personen endet im Polizeigewahrsam

Zu einem Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem 40-Jährigen (beide alkoholisiert) kam es im Beisein von mehreren weiteren Personen in den Abendstunden des 23.07.26 am Reichenbachbrunnen, Reichenbachstraße. Dabei schlug der betrunkene 27-Jährigen gegen 19:30 Uhr den 40-Jährigen. Alarmierte Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und sprachen dem 27-Jährigen einen Platzverweis aus. Nachdem dieser gegen 20:45 Uhr erneut am Reichenbachbrunnen auftauchte und die Anwesenden bedrohte, nahm die Polizei den 27-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Lüneburg - Pedelec-Fahrerin stürzt - Kollision mit Pkw

Zu einer Kollision eines Pkw Mercedes mit einem Pedelec kam es in den Nachmittagsstunden des 23.07.26 in der Hamburger Straße. Der 79 Jahre alte Fahrer des Mercedes war beim Einbiegen auf die Hamburger Straße mit der 51 Jahre alten Radfahrerin, die gerade die Fahrbahn querte, leicht kollidiert. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Lüneburg - weitere Schwerpunktkontrollen "Verkehrsüberwachung" - sieben Verstöße geahndet

Die Verkehrskontrollen an einzelnen Verkehrsunfallschwerpunkten setzte die Polizei auch in den Morgenstunden des 23.07.26 in Lüneburg fort. Dabei kontrollierten Beamte im Kreuzungsbereich Stresemannstraße/Willy-Brandt-Straße/Friedrich-Ebert-Straße und ahndeten insgesamt zwei Gurt-, vier Handy- sowie einen Tuningverstoß. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mazda stoppte die Polizei in den frühen Abendstundend es 23.07.26 im Develangring. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 18:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Küsten - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.07.26 auf der Kreisstraße 8. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 109 bei erlaubten 80 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen.

Uelzen

Uelzen - Marktleiter verfolgt Ladendieb - Polizei ermittelt wegen räuberischen Ladendiebstahls

Diverses Fahrradzubehör ließ ein 40-Jährige aus Schleswig-Holstein in den Mittagsstunden des 23.07.26 in einem Baumarkt in der Bahnhofstraße mitgehen. Mitarbeiter bemerkten gegen 13:00 Uhr den Diebstahl, so dass der Marktleiter die Verfolgung aufnahm. Dabei bedrohte der Täter den Marktleiter, konnte jedoch auch durch alarmierte Polizeibeamte gestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Ladendiebstahls. Parallel stellte sich heraus, dass der 40-Jährige bereits gegen 11:45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße Alkohol und Chips geklaut hatte.

Uelzen - wechselseitige Körperverletzung unter Kontrahenten

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei 36 und 37 Jahre alten Männern aus dem Landkreis Uelzen kam es in den frühen Abendstunden des 23.07.26 im Bereich des Busbahnhofs in der St.-Viti-Straße. Nach einer Schubserei schlugen sich die beiden Männer gegen 18:30 Uhr gegenseitig ins Gesicht. Die alarmierten Einsatzkräfte ermitteln nun gegen beide Personen wegen Körperverletzung.

Uelzen - betrunken und unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 44-Jährigen auf einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 23.07.26 in der Johnsburg. Bei der Kontrolle gegen 20:00 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann aus Munster eine Alkoholisierung von 1,45 Promille sowie Drogeneinfluss fest. Der Konsum von Cannabis und Amphetamin am Vortag wurde eingeräumt.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

- Mindestalter -> 14 Jahre - Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich - Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) - Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse - Führerschein nicht erforderlich - Nutzung: auf keinen Fall zu zweit - Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren - Problem Drogen ("Finger weg davon!") - Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

- Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Uelzen - Mülltonne brennt - eigenständig gelöscht

Zum Brand einer Mülltonne kam es in den Abendstunden des 23.07.26 in der Mühlenstraße. Aus dato ungeklärter Ursache hatte der Inhalt der Mülltonne gegen 20:00 Uhr Feuer gefangen, wurde jedoch durch die Anwohner gelöscht. Es entstand ein Schaden.

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