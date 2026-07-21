Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Rotlicht missachtet - betrunken mit dem E-Scooter unterwegs ++ nach Verabredung über Snapchat - junge Männer schlagen auf 24-Jährigen ein ++ Pkw und Traktor kollidieren - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Imbiss

In einen Imbiss in der Zeppelinstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.07.26 ein. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen, sich umgeschaut und eine Kasse mit Bargeld (Resteinnahmen) mitnehmen können. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Jacken von Kleiderständer mitgenommen - Polizei ermittelt gegen Jugendlichen

Gegen einen 17-Jährigen sowie seinen jugendlichen Begleiter ermittelt die Polizei wegen Ladendiebstahl. Der junge Mann hatte in den Mittagsstunden des 20.07.26 gegen 13:30 Uhr zusammen mit seinem Kumpel zwei hochwertige Jacken von einem Kleiderständer eines Bekleidungsgeschäfts Am Markt mitgenommen und war abgehauen. Anhand des Videomaterials konnte die Polizei den jungen Mann aus Neumünster identifizieren, jedoch nicht mehr antreffen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Spiegelgläser von geparkten Pkw demontiert

Beide Spiegelgläser der Außenspiegel eines auf einem Parkplatz in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße abgestellten Pkw Ford Focus demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 11. bis 20.07.26. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Kirchgellersen - renitenter betrunkener Radfahrer stürzt - Passanten stoppen Weiterfahrt und kümmern sich

Um einen betrunkenen Radfahrer kümmerten sich in den späten Abendstunden des 20.07.26 in der Lüneburger Straße in Kirchgellersen gleich mehrere Passanten. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg war stark alkoholisiert gegen 22:20 Uhr immer wieder mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn gestürzt. Nach Ansprache wurde der junge Mann, bei dem in der Folge ein Alkoholwert von mehr als 2,3 Promille festgestellt wurde, auch aggressiv. Die Polizei nahm den bereits polizeilich bekannten Mann mit zur Dienststelle und ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüneburg - Rotlicht missachtet - betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Einen 39-Jährigen mit seinem E-Scooter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 20.07.26 Am Schifferwall. Der Scooter-Fahrer hatte gegen 23:50 Uhr das dortige Rotlicht missachtet. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Lüneburger einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Ihn erwartete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

- Mindestalter -> 14 Jahre - Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich - Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) - Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse - Führerschein nicht erforderlich - Nutzung: auf keinen Fall zu zweit - Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren - Problem Drogen ("Finger weg davon!") - Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

- Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Amelinghausen - mit Pkw überschlagen - Fahrzeug kollidieren

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 20.07.26 auf der Bundesstraße 209. Eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Touran wollte gegen 17:30 Uhr in Fahrtrichtung Lüneburg in die Straße "An der Kalten Hude" einbiegen. Dieses bemerkte eine 36 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat Panda aus dem Heidekreis zu spät, verriss das Lenkrad, kollidierte mit dem VW und überschlug sich. Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Einbruch in Vereinsheim/Schützenhaus

In das Vereinsheim/Schützenhaus im Rosengartenweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 20.07.26 ein. Die Täter hatten mit einem Pflasterstein ein Fenster am Schießstand gewaltsam geöffnet und konnten in das Gebäude eindringen; dabei jedoch nicht alle Räum betreten. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Linienbus kollidiert mit geparktem Pkw

Mit einem geparktem Pkw VW Passat kollidierte ein 51 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses IVECO in den Mittagsstunden des 20.07.26 in der Lange Straße. Der Bus war gegen 13:30 Uhr in Fahrtrichtung Bergstraße beim dortigen Fußgängerüberweg ausgeschert und hatte den VW touchiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 750 Euro.

Uelzen

Bienenbüttel - nach Verabredung über Snapchat - junge Männer schlagen auf 24-Jährigen ein - Polizei ermittelt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei unbekannte junge Männer nach einem Vorfall/Angriff auf einen 24-Jährigen in den Abendstunden des 20.07.26 im Straßenbereich der Steddorfer Straße. Nach eigenen Angaben hatte der 24-Jährige aus der Region über Snapchat mit einer Bekanntschaft geschrieben und ein Treffen in den Abendstunden vereinbart. Zu dem Treffen erschien nicht die Bekanntschaft, sondern gegen 21:00 Uhr die drei unbekannten Männer. Im weiteren Verlauf schlug einer der jungen Männer den 24-Jährigen mit einem Fahrradschloss auf den Rücken, so dass dieser die Flucht ergriff und sich bei vorbeifahrenden Fahrzeugführern bemerkbar machte. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Passanten konnten zwei der drei Täter wie folgt beschreiben:

Person 1: ca. 1,80m groß, schlankes Erscheinungsbild, orangefarbenes Basecap, orangefarbene Bekleidung. Person 2: ca. 1,80m, schlankes Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, schwarze Kapuzenmütze.

Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen dauern an. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - handfester Streit unter betrunkenen Männern

Zu einem handfesten Streit und wechselseitiger Körperverletzung kam es in den späten Abendstunden des 20.07.26 im Eingangsbereich eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße. Zwei alkoholisierte 32, 36 und 43 Jahre alte Männer waren gegen 21:00 Uhr in Streit geraten und schlugen sich in der Folge. Ursächlich war vermutlich der Wurf einer Bierdose in die Richtung einer Personengruppe. Die alarmierte Polizei trennte die Streitparteien und ermittelt nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung.

Bad Bodenteich - Werbesäule der Feuerwehr beschädigt

Eine Werbesäule der Feuerwehr beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.07.26 im Bereich des Spielplatzes in der Gartenstraße (Drachenspielplatz). Hinter der Säule befand sich eine Feuerwehruniform. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Pkw und Traktor kollidieren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 73 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai in den Mittagsstunden des 20.07.26 auf der Landesstraße 250. Die Seniorin war gegen 11:15 Uhr von der Hugo-Steinfeld-Straße nach links auf die Landesstraße abgebogen und übersah dabei einen 42-Jährigen mit seinem Traktor Class. Durch die Kollision entstand ein Schaden von gut 10.000 Euro.

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