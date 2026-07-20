Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wahlplakate beschädigt und weggelaufen - Polizei kontrolliert zwei 21-Jährige - Zeugenbeschreibung passt ++ in Reihenhaus eingebrochen - Bargeld erbeutet - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Lüneburg (ots)

Presse - 20.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - in Reihenhaus eingebrochen - Bargeld und Schmuck erbeutet - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In die Wohnung eines Reihenhauses Im Tiefen Tal brachen Unbekannte in den Abendstunden des 19.07.26 zwischen 18:00 und 22:00 Uhr ein. Die Täter waren über eine Terrassentür eines Wintergartens ins Gebäude eingebrochen, gelangten gewaltsam in Die Wohnung und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Vogelvoliere betreten - Hennen und Goldfasan mitgenommen

Zwei Hennen sowie einen Goldfasan nahmen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 19.07.26 aus einer Vogelvoliere in der Dahlenburger Landstraße mit. Zuvor hatten die Täter zwischen 14:00 und 18:30 Uhr eine Stalltür gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Schaden von mehr als 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Mülltonne im Park in Brand gesetzt

Eine Mülltonne setzten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 19.07.26 im Scunthorpark in der Frommestraße in Brand. Dabei brannte es gegen 15:30 Uhr, so dass ein Sachschaden von gut 100 Euro entstand. Das Feuer wurde mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Heck- und Seitenscheiben von abgestellten Pkw beschädigt

Die Heck- bzw. Seitenscheiben dreier im Parkhaus Am Altenbrücker Ziegelhof abgestellter Pkw Skoda, Citroen und Peugeot beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 17. und 19.07.26. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und wertete Videomaterial aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Wahlplakate beschädigt und weggelaufen - Polizei kontrolliert zwei 21-Jährige - Zeugenbeschreibung passt

Gegen zwei 21-Jährige aus Lüneburg sowie Buchholz i.d.N. ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Zeugen hatten in der Nacht zum 20.07.26 gegen 04:20 Uhr drei junge Männer dabei beobachtet, wie sei drei Wahlplakate in der Grapengießerstraße abrissen und die Flucht ergriffen. Wenig später konnte Beamte die beiden jungen Männer im näheren Umfeld kontrollieren. Auf beiden traf die Beschreibung zweier der Täter zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - "rückwärts auf dem Tankstellengelände": unter Drogeneinfluss mit nichtzugelassenem Pkw ohne Führerschein verunfallt

Gleich mehrere Strafverfahren sowie die Unfallkosten erwarten einen "bekifften" 19-Jährigen nach einem missglückten Fahrmanöver auf einem Tankstellengelände in der Hamburger Straße in den späten Abendstunden des 19.07.26. Der Lüneburger war gegen 22:00 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen einen Pkw Skoda gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Heranwachsende keinen Führerschein besaß, unter Drogeneinfluss stand und der Pkw nicht zugelassen und mit einem falschen Kfz-Kennzeichen versehen war. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Hohnstorf - betrunken mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - mit Pkw und Baum kollidiert - vier beteiligte Fahrzeuge

Einen Sachschaden von mehr als 22.000 Euro verursachte ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Ratzeburg in den späten Abendstunden des 19.07.26 auf der Bundesstraße 209. Der Mann war im alkoholisierten Zustand mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Pkw VW Passat aus Lauenburg kommend nach Hohnstorf unterwegs, geriet kurz vor der Elbuferstraße auf den Linksabbieger und kollidierte dort gegen 22:30 Uhr mit einem Pkw VW Caddy. Dieser wurde dadurch auf einen Pkw Audi und einen VW T-Roc geschoben. Der VW Passat kollidierte anschließend mit einem Baum. Die Polizei veranlasste im Rahmen des Strafverfahrens eine Blutentnahme bei dem 22-Jährigen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - alkoholisiert unterwegs - 1,54 Promille

Einen Pkw-Fahrer eines BMW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 19.07.26 in Dannenberg. Bei der Kontrolle des 86 Jahre alten Mannes gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,54 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Selbstbedienungsautomaten für Eis aufgebrochen - Kühlkette unterbrochen - hoher Sachschaden - Polizei ermittelt gegen junge Männer aus Bad Bodenteich

Einen Sachschaden von mehr als 5.000 Euro verursachten drei junge Männer in den Nachtstunden zum 19.07.26 beim Aufbruch eines mit Eis gefüllten Selbstbedienungsautomaten in der Hauptstraße. Dabei hatte die drei Jugendlichen/Heranwachsenden aus Bad Bodenteich gegen 02:00 Uhr beim Diebstahl von Eis die Ausgabeklappe so beschädigt, so dass die Kühlkette nicht mehr für den Verkauf geeignet war und so die gesamte Ware im Automaten unbrauchbar wurde. Die Polizei ermittelt gegen drei 14, 15 und 21 Jahre alte junge Männer. Zuvor hatten die drei auch versucht einen anderen Automaten in der Hauptstraße gewaltsam zu öffnen. Auch hier entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Holzspalter von Grundstück abtransportiert

Einen älteren Holzspalter transportierten Unbekannte in im Zeitraum vom 11. bis 18.07.26 von einem Grundstück An den Zehn Eichen ab. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mülltonnen und Busch brennen

Zu einem Brand von insgesamt drei Mülltonnen sowie einen dahinter befindlichen Busch kam es in den Nachtstunden zum 20.07.26 in der Straße "Hasenberg". Dabei explodierten auch mehrere in den Tonnen befindliche Dosen. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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