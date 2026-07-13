Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehrere Kennzeichen entwendet - Zeuge führt Polizei zu den Tätern

Krefeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 02:35 Uhr zur Friedrich-Ebert-Straße gerufen, nachdem ein Zeuge zunächst verdächtige Geräusche wahrnahm. Dort stellte der Krefelder zwei Männer auf frischer Tat fest, die sich an einem geparkten Pkw zu schaffen machten und sich anschließend fußläufig entfernten. Der Zeuge hielt Sichtkontakt zu den Tätern und gleichzeitig den telefonischen Kontakt zur Polizeileitstelle. So ermöglichte er letztlich das Antreffen beiden Tatverdächtigen. Bei dem 19-Jährigen konnten drei Kennzeichen und ein Verkehrsschild aufgefunden werden. Der 19-Jährige als auch der 22-Jährige standen unter dem Einfluss von Alkohol. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

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