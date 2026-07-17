Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Körperliche Auseinandersetzung endet mit Platzwunde ++ Trotz doppelter Sicherung - Fahrrad entwendet ++ Radfahrende kollidieren - beide verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung endet mit Platzwunde

Am 16.07.2026 gegen 13:35 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem Gehweg Bei der Ratsmühle. Dabei schlug infolge eines verbalen Streitgesprächs ein 48 Jahre alter Mann mit einer Gehhilfe auf den Kopf eines 41-Jährigen. Dieser führte ein Messer mit sich, mit dem er seinen Kontrahenten allerdings nicht verletzte. Das Messer wurde sichergestellt. Der 41-Jährige wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Männer erhielten einen Platzverweis. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Einbruchsversuch scheitert

Im Zeitraum vom 15.07.2026 bis zum 16.07.2026 versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung im Ilmenaugarten einzudringen. Dabei verschaffte sie sich nach ersten Erkenntnissen mit einem Werkzeug Zutritt zum Treppenhaus und machte sich an einer Wohnungstür zu schaffen. Diese hielt Stand, sodass kein Eindringen erfolgte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Taschen eines Motorrades geleert

Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde am 16.07.2026 ein Motorrad in der Ilmenaustraße Ecke Altenbrückertorstraße abgestellt. In dem Zeitraum wurden die Schlösser der beiden Taschen am Motorrad aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Der entstandene Schaden liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Trotz doppelter Sicherung - Fahrrad entwendet

Ein Pedelec im Wert von mehreren Hundert Euro wurde in der Nacht zum 17.07.2026 trotz zweifacher Sicherung durch Fahrradschlösser an einem Fahrradständer in der Leipziger Straße entwendet. Die Schlösser des Damen-Pedelecs der Marke "Cube" in schwarzer Farbe wurden ebenfalls nicht mehr am Tatort aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisierter Mann trinkt Spirituosen in Tankstelle und pöbelt

Ein alkoholisierter 52 Jahre alter Mann trank am 17.07.2026 gegen 06:30 Uhr in einer Tankstelle in der Soltauer Straße mehrere in einem Regal befindliche Spirituosen im Wert von rund 10 Euro. Den fälligen Betrag konnte er nicht bezahlen. Er erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige. Wenige Stunden später pöbelte der Mann mehrere Personen an und beleidigte Polizeibeamte. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung in Hotel

In einem Hotel in Uelzen kam es am 16.07.2026 zu einer Auseinandersetzung. Dabei gerieten nach ersten Erkenntnissen zwei Hotelgäste beim beabsichtigten Check-Out in einen Streit mit einem 58 Jahre alten Mann. Die beiden Gäste im Alter von 31 und 35 verletzten dabei den 58-Jährigen leicht.

Uelzen - Zeugen gehen bei Rangelei dazwischen

Zeugen gingen bei einer Rangelei zwischen drei Personen am 16.07.2026 gegen 16:00 Uhr dazwischen und konnten die Streitparteien trennen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen dabei ein 45 Jahre alter Mann und eine 30 Jahre alte Frau auf einen 46-Jährigen ein. Dieser erlitt keine schwerwiegenden körperlichen Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Uelzen - Radfahrende kollidieren - beide verletzt

In der Neustädter Straße kollidierten zwei Radfahrende am späten Nachmittag des 16.07.2026 auf dem Radweg. Dabei stürzte eine 13-Jährige zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein 50-Jähriger auf einem Pedelec verletzte sich leicht. Beide Personen wurden in ein Klinikum eingeliefert.

Uelzen - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 17.07.2026 ereignete sich gegen 07:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 250 auf Höhe der Ausfahrt der Bundesstraße 4. Dabei fuhr ein VW Golf von der Bundesstraße auf die Landesstraße 250 auf und kollidierte mit einem in Fahrtrichtung Uelzen auf der Landesstraße fahrenden Trecker. Die beiden Insassen des PKW sowie der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

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