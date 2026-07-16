Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Fahrraddiebstähle ++ Traktor in Brand - Ermittlungen dauern an ++ Vegetationsbrand ++ PKW kommt von Fahrbahn ab ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Auf der Kreisstraße 24 verlor am 15.07.2026 gegen 19:45 Uhr ein 21 Jahre alter Mann die Kontrolle über seinen PKW. Der Fahrer befuhr die Kreisstraße von Alt Garge in Fahrtrichtung Walmsburg. Der PKW überschlug sich und kam in einer Böschung zum Stehen. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Lüneburg - Fahrraddiebstähle

In der Nacht zum 15.07.2026 wurde ein Am Venusberg vor der Haustür eines Wohnhauses abgestelltes Pedelec entwendet. Das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Bereits in der Nacht zum 14.07.2026 wurde am Bahnhof ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Außerdem wurde am Abend des 14.07.2026 ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde in der Untere Ohlingerstraße ein Damenrad im Wert von einigen Hundert Euro entwendet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kraftrad brennt in Kaltenmoor

Auf einem Gehweg Am Kaltenmoor brannte in der Nacht zum 15.07.2026 ein Kraftrad der Marke Peugeot. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Kraftrad vorsätzlich angezündet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, Darchau - Brand einer Quaderballenpresse

Am Abend des 15.07.2026 geriet eine Quaderballenpresse auf einem Feld zwischen Darchau und Haar in Brand. Dadurch entzündeten sich mehrere Hundert Quadratmeter Strohstoppeln auf dem Feld. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Vastorf - Traktor in Brand - Ermittlungen dauern an

Auf einem Hofgelände in der Ortschaft Rohstorf geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum 16.07.2026 ein Traktor in Brand. Dieser brannte vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein Anhänger sowie Dachrinnen eines Unterstandes beschädigt. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Gorleben - Sperrmüllreste und Holzabfälle in Brand

Gegen Mittag des 15.07.2026 wurde der Polizei ein Brand nahe eines Hotelresorts in Gorleben gemeldet. Die Feuerwehr löschte Flammen bei Sperrmüllresten und Holzabfällen wenige Meter neben dem Gebäude. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Prezelle - Vegetationsbrand - Ermittlungen der Polizei

Am Abend des 15.07.2026 entstand südöstlich der Ortschaft Wirl im Gartower Forst ein Vegetationsbrand. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Löscheinsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Uelzen

Uelzen - Streit zwischen Männern

Zwei Männer im Alter von 41 und 46 Jahren gerieten am 15.07.2026 gegen 23:00 Uhr in einen verbalen Streit. Daraufhin verletzte der 46-Jährige sein Gegenüber mit dem Griff eines Werkzeugs am Oberarm. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und das Werkzeug sichergestellt.

Oetzen OT Jarlitz - PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein Opel Agila kam am Nachmittag des 15.07.2026 nach rechts von der Fahrbahn der Bevenser Straße ab. Die Fahrerin riss das Lenkrad nach links und verlor die Kontrolle über den PKW. Dieser landete im Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell