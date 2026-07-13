Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tabakwaren und Nahrungsmittel aus Supermarkt entwendet ++ Wasserschutzpolizei kontrolliert Sportboote ++ Polizei stoppt PKW-Fahrer nach Verkehrsunfallfluchten - Führerschein beschlagnahmt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Tabakwaren und Nahrungsmittel aus Supermarkt entwendet

Zwei Männer drückten am 13.07.2026 gegen 01:00 Uhr gewaltsam die Schiebetür eines Supermarktes im Nindorfer Moorweg auf. Aus dem Objekt entwendeten sie Tabakwaren und Nahrungsmittel. Am 09.07.2026 gab es eine entsprechende Versuchstat bei demselben Supermarkt (siehe Pressemitteilung vom 09.07.2026). Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und dem detaillierten Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Wasserschutzpolizei kontrolliert Sportboote

Die Wasserschutzpolizei aus Scharnebeck kontrollierte am Nachmittag des 12.07.2026 auf der Elbe zwischen Lauenburg und Tesperhude diverse Sportboote. Dabei wurden auch Jetskis festgestellt. Es wurden belehrende Gespräche geführt und Verstöße mündlich verwarnt.

Lüneburg - Mann belästigt Kundinnen in Geschäft

In einem Bekleidungsgeschäft in der Lüneburger Innenstadt belästigte ein Mann am Vormittag des 13.07.2026 mehrere Kundinnen. Dabei soll er nach ersten Aussagen die Frauen auch angefasst haben. Die Polizei konnte den 39-Jährigen in der Nähe des Geschäftes antreffen und kontrollieren. Er erhielt einen Platzverweis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet betroffene Personen, sich bei der Polizei zu melden. Ihre Aussagen könnten die strafrechtlichen Ermittlungen unterstützen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Einbruch in Wohnung

Am 12.07.2026 zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde die Tür einer Wohnung Am Alten Bahnhof durch eine bislang unbekannte Person aufgetreten. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte diese sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Treppenhaus und trat dann gegen die Tür. Innerhalb der Wohnung wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut dauern derzeit noch an. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Bleckede - Mit über 2 Promille am Steuer

Nach dem Hinweis einer Zeugin kontrollierte die Polizei am 12.07.2026 gegen 19:30 Uhr einen 55 Jahre alten Mann, der zuvor mit einem PKW auf der Landesstraße 221 fuhr. Aufgrund von Auffälligkeiten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis lag bei etwas über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des 55-Jährigen sichergestellt.

Lüneburg - Bundesstraße 4 nach Verkehrsunfall mehrere Stunden gesperrt

An einem Parkplatz an der Bundesstraße 4 zwischen Lüneburg und Melbeck fuhr am 12.07.2026 gegen 15:55 Uhr ein VW Golf auf die Fahrbahn der Bundesstraße auf. Dabei missachtete die 73 Jahre alte Fahrerin die Vorfahrt eines der Bundesstraße in Richtung Melbeck folgenden Wohnmobils. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn wurde über mehrere Stunden gesperrt.

Honstorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Vier verletzte Personen

Im stockenden Verkehr auf der Bundesstraße 209, wenige Hundert Meter vor der Brücke in Richtung Lauenburg, fuhr am 12.07.2026 gegen 11:00 Uhr ein 72 Jahre alter Mann mit einem BMW i4 auf einen VW Touran mit Anhänger auf. Dieser wurde dadurch auf einen weiteren PKW geschoben. Die drei Insassen des Touran sowie ein Hund erlitten ebenso wie der Fahrer des BMW leichte Verletzungen. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu weiteren Verzögerungen im Straßenverkehr am Unfallort.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahren unter Einfluss von Alkohol und THC

Einen 53 Jahre alten Mann aus Hamburg kontrollierte die Polizei am Steuer eines PKW am 12.07.2026 gegen 11:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Dabei wurde die Fahrtüchtigkeit des Mannes überprüft. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des 53-Jährigen sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Polizei stoppt PKW-Fahrer nach Verkehrsunfallfluchten - Führerschein beschlagnahmt

Am 12.07.2026 gegen 12:05 Uhr geriet ein VW Tiguan auf der Bundesstraße 4 im Bereich Tätendorf-Eppensen in Fahrtrichtung Uelzen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW. Dabei entstand Sachschaden. Der Fahrer des Tiguan setzte seine Fahrt fort. Auf Höhe der Abfahrt nach Molzen kollidierte selbiges Fahrzeug mit einem Verkehrsschild und fuhr erneut weiter. Als die Polizei den Tiguan zum Anhalten aufforderte, reduzierte der Fahrer die Geschwindigkeit nicht. Er fuhr am Kreisverkehr "Johnsburg" über einen Bordstein und konnte von einem Funkstreifenwagen, welcher sich quer zur Fahrbahn stellte, angehalten werden. Dabei fuhr der Mann gegen den Streifenwagen, sodass Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei den Verkehrsunfällen niemand. Bei der Kontrolle des 82 Jahre alten Fahrers erhärtete sich der Verdacht, dass er aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht in der Lage war sein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bienenbüttel - Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Am 12.07.2026 gegen 19:15 Uhr überholte in der Schützenallee ein PKW ein landwirtschaftliches Gespann. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Der männliche Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Schulgebäude

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes vom 10.07.2026 bis zum 13.07.2026 wurde in ein Schulgebäude in der Esterholzer Straße eingebrochen. Derzeit Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster auf und betraten die Räumlichkeiten. Es wurden ein Tablet, ein Monitor und ein Drucker im Gesamtwert von einigen Hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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