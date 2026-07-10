Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Gartenlauben brennen - Polizei ermittelt ++ betrunkener Ladendieb mit örtlichem Haftbefehl ++ ins Schlingern geraten - Motorradfahrer verunfallt - schwerverletzt ++ "ab durch die Hecke" ...

Lüneburg (ots)

Presse - 10.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Gartenlauben brennen - Polizei ermittelt

Zu einem Brand zweier benachbarter Gartenlauben kam es in den Abendstunden des 09.07.26 im Bereich der Friedrich-Ebert-Brücke. Aus bis dato ungeklärter Ursache waren die Lauben gegen 21:00 Uhr in Brand geraten, so dass die Feuerwehr im Löscheinsatz war. Die Lauben brannten vollständig aus. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Zaun von Betriebshof aufgeschnitten - Kupfer- und Aluminiumkabel abtransportiert

Gut 150 Meter Kupfer- und Aluminiumkabel transportierten Unbekannte in der Nacht zum 09.07.26 von einem Betriebshof in der Bockelmannstraße ab. Die Täter hatten zuvor einen rückwärtigen Zaun aufgeschnitten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schulgebäude - keine Beute

In die Räumlichkeiten der BBS1 im Spillbrunneweg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.07.26 ein. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen, im Inneren auch mehrere Türen von Klassenräumen gewaltsam geöffnet und sich umgeschaut. Beute machten die Eindringlinge nicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - betrunkener Ladendieb mit örtlichem Haftbefehl

"Ob er kurz vor Ladenschluss noch Nachschub brauchte, muss noch geklärt werden". Einen betrunkenen Ladendieb ertappten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in den Abendstunden des 09.07.26 in der Dannenberger Landstraße. Der 52-Jährige hatte gegen 20:00 Uhr versucht zwei Flaschen Wein aus dem Markt zu stehlen, wurde jedoch durch Mitarbeiter gestoppt. Als der Dahlenburger zu Fuß ohne Beute die Flucht ergriff, nahm ein anderer Mitarbeiter die Verfolgung auf und stoppte den Ladendieb zusammen mit weiteren Personen. Alarmierte Polizeibeamte stellte bei dem 52-Jährigen einen Alkoholwert von 3,7 Promille fest. Parallel hatte der Mann einen örtlichen Haftbefehl/ Strafbefehl über mehrere hundert Euro, den er nicht begleichen konnte, so dass der Mann in die Justizvollzugsanstalt nach Uelzen gebracht wurde.

Lüneburg - mit der Faust ins Gesicht geschlagen - Körperverletzung in Unterkunft

Zu einer Körperverletzung vor einer Unterkunft Beim Benedikt kam es in den Mittagsstunden des 09.07.26 zwischen zwei 35 und 38 Jahre alten Männern. Dabei schlug der 38-Jährigen dem Jüngeren, als dieser gerade gegen 12:50 Uhr die Unterkunft verlassen wollte, mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Die Polizei ermittelt.

Lüdersburg, OT. Jürgenstorf - ins Schlingern geraten - Motorradfahrer verunfallt - schwerverletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 41 Jahre alter Fahrer eines Motorrads Harley-Davidson in den Mittagsstunden des 09.07.26 auf der Landesstraße 219 zwischen Hittbergen und Lüdersburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann aus dem Landkreis Harburg gegen 12:45 Uhr in einer Kurve aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern gekommen, driftete nach links über die Fahrbahn und kollidierte im Seitenraum mit einem Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von mehr als 5.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Kriwitz - Grünstreifen brennt - Feuerwehr löscht

Zu einem Brand eines Grünstreifens auf einer Fläche von gut 50 Quadratmetern kam es in den Nachmittagsstunden des 09.07.26 im Bereich eines Feldwegs. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung und löschte gegen 15:30 Uhr das Feuer. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Altenmedingen, OT. Bostelwiebeck - "ab durch die Hecke" - in Kurve geradeaus gefahren

Vermutlich aufgrund "Sekundenschlafs" verunfallte ein 85 Jahre alter Fahrer eines Pkw Citroen in den Nachmittagsstunden des 09.07.26 auf der Landesstraße 232. Der Senior war gegen 14:30 Uhr in einer Kurve geradeaus durch eine Hecke gefahren und verunfallte auf dem Grundstück. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Senior blieb unverletzt.

Uelzen - alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin verunfallt - Kopfplatzwunde - 1,5 Promille

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet eine 61 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters nach einem Sturz in den späten Abendstunden des 09.07.26 in der Klosterstraße. Die Uelzenerin war gegen 22:30 Uhr unter Alkoholeinfluss alleinbeteiligt verunfallt und erlitt durch den Sturz eine Kopfplatzwunde. Bei ihr wurde ein Alkoholwert von mehr als 1,5 Promille festgestellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Nutzung von E-Scootern hin:

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

- Mindestalter -> 14 Jahre - Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich - Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) - Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse - Führerschein nicht erforderlich - Nutzung: auf keinen Fall zu zweit - Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren - Problem Drogen ("Finger weg davon!") - Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

- Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

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