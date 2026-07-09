Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ örtliche Serie von Einschleichdiebstählen in Wohnungen - Polizei mahnt, gibt Tipps und bittet um Hinweise ++ Kollision mit Radfahrerin beim Abbiegen - leicht verletzt ++ beleidigt, bedroht und ...

Lüneburg (ots)

Presse - 09.07.26 ++

Lüneburg

Bleckede - Einbruch in Einkaufsmarkt scheitert

In die Räumlichkeiten eines Einkaufsmarktes im Nindorfer Weg versuchten Unbekannte in den Nachtstunden zum 09.07.26 einzubrechen. Dabei wurde gegen 01:30 Uhr versucht die Glasschiebetür aus der Verankerung zu treten; dieses misslang. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer stürzt - von Tasche eines 58-Jährigen getroffen

Leichte Verletzungen an Beinen und Armen erlitt ein 43-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 08.07.26 bei einem Sturz vom Fahrrad. Der Radfahrer wurde gegen 14:30 Uhr von der Tasche eines 58 Jahre alten Passanten/Fußgängers in der Altenbrückertorstraße getroffen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Betrunkener stoppt Pkw - Fahrer bedrängt - Autofahrer gesucht

Wegen versuchter Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen betrunkenen 45-Jährigen. Der Lüneburger hatte in den Abendstunden des 08.07.26 in der Bleckeder Landstraße gegen 18:45 Uhr einen Pkw gestoppt, indem er sich auf die Fahrbahn stellte. Im Anschluss soll der Mann die Tür des Pkw geöffnet und den Fahre bedrängt haben. Ein Zeuge nahm den Vorfall auf Video auf und alarmierte die Polizei.

Der 45-Jährigen wurde aufgrund seines psychischen Zustands durch einen Arzt zur weiteren Behandlung in die Psychiatrische Klinik gebracht.

Bei Eintreffen war der betroffene Pkw-Fahrer nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt und bittet nun den Autofahrer sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Kollision mit Radfahrerin beim Abbiegen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen durch einen Sturz erlitt eine 56 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 08.07.26 Am Schifferwall. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Transporters wollte gegen 11:15 Uhr nach rechts in der Lüner Straße abbiegen und kollidierte dabei mit der bevorrechtigten Radfahrerin. Diese stürzte. Es entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - mit Rehwild kollidiert - leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß mit einem die Fahrbahn kreuzenden Rehwild kam es in den Morgenstunden des 09.07.26 auf der Bundesstraße 248. Eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Volvo konnte gegen 05:20 Uhr eine Kollision nicht mehr vermeiden, so dass ein Schaden von gut 2.500 Euro entstand. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - örtliche Serie von Einschleichdiebstählen in Wohnungen - Polizei mahnt, gibt Tipps und bittet um Hinweise

Nach einer kleineren Serie von Einschleichdiebstählen eines vermeintlichen Handwerkers im Uelzener Stadtgebiet geht die Polizei von einem örtlichen Täter aus und ermittelt mit Nachdruck. Im Zeitraum vom 15.06. bis zum 01.07.2027 kam es im Uelzener Stadtgebiet zu insgesamt drei Taten mit ähnlichem Modus Operandi. In allen drei Fällen hatte der Täter sich unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, Zutritt zu Wohnungen verschafft (siehe auch entsprechende Pressemitteilungen). Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Einschleichdieb gezielt Mehrfamilienhäuser auf und sprach dabei insbesondere lebensältere Menschen an.

Der Unbekannte/Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 bis 50 Jahre alt - ca. 170 bis 175 cm groß - kurze, dunkelblonde Haare - kein Bart - leichter osteuropäischer Akzent - Arbeitskleidung ohne Firmenaufschrift

Die Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen bitten um Unterstützung und fragen nun:

- Wer hat im genannten Zeitraum eine Person beobachtet, auf die die Beschreibung zutrifft? - Wer hat in Mehrfamilienhäusern einen vermeintlichen Handwerker bemerkt, der sich auffällig verhielt oder ohne erkennbaren Auftrag unterwegs war? - Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes geben?

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-200, entgegen.

Ergänzend mahnt die Polizei um Sensibilität und gibt folgende Verhaltenshinweise:

- aufmerksam sein, wenn unbekannte Personen unangekündigt Handwerksarbeiten oder angebliche Überprüfungen in den Wohnungen durchführen sollen. - fremde Personen nur in Wohnung lassen, wenn Identität und Berechtigung zweifelsfrei feststehen. - seriöse Handwerksbetriebe kündigen Termine in der Regel im Voraus an und können sich ausweisen. - Angaben durch einen Anruf bei der Hausverwaltung/Vermieter oder der Firma überprüfen lassen. - nur selbst recherchierte oder bereits bekannte Telefonnummern kontaktieren. - nicht unter Zeitdruck setzen lassen, Nachbarn/Angehörige hinzuziehen. - Angehörige älterer Familienmitglieder werden gebeten diese über die Betrugsmasche zu informieren und entsprechend zu sensibilisieren.

Uelzen - beleidigt, bedroht und ins Gesicht gespuckt

Wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Nachmittagsstunden des 07.07.26 am Busbahnhof in der St.-Viti-Straße. Ein Unbekannter, der vermutlich Leergut gesammelt hatte, war gegen 17:15 Uhr gegenüber einem 31 Jahre alten wartenden Fahrgast aggressiv geworden. Dabei beleidigte und drohte der Mann dem 31-Jährigen und spuckte ihm ins Gesicht. Der 31-Jährige brachte den Vorfall zur Anzeige. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 185-190 Zentimeter groß, schlanke bis athletische Figur, kurz rasierte hellbraune bis dunkelblonde Haare, sprach akzentfrei deutsch/norddeutsche Mundart, Bekleidung: ggf. graue Cargohose, langärmliges olivgrünes Oberhemd. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Hauseingangstür mit Hammer beschädigt

Die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße beschädigte ein 41-Jähriger in der Nacht zum 09.07.26 mit einem Zimmermannshammer. Dabei entstand gegen 01:15 Uhr ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs - "offener" Haftbefehl

Einen 33-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 08.07.26 in der Georg-Marwede-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 18:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel stellte sich bei der Überprüfung der Personalien des Mannes aus Geesthacht heraus, dass gegen diesen noch "örtliche" Haftbefehl mit Strafbefehlen bzw. Ersatzfreiheitsstrafen vorlagen. Da er diese Beträge nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Uelzen verbracht.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - vier Verstöße

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 08.07.26 im Spottweg. Dabei waren in dem 70 km/h-Bereich insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 97 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

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