Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ abgestellten Pkw in Brand gesetzt - Polizei ermittelt gegen Jugendlichen ++ "Spritztour" mit abgestellten Pkw Citroen - Fahrzeug wieder aufgefunden ++ Brand im Motorraum eines Pkw ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - abgestellten Pkw in Brand gesetzt - Polizei ermittelt gegen Jugendlichen

Zu einen Brand eines auf einem Parkdeck in der Alfred-Delp-Straße abgestellten Pkw VW Jetta kam es in den späten Abendstunden des 05.07.26. Dabei brannte das Fahrzeug gegen 21:45 Uhr komplett au, so dass ein Schaden von gut 1.000 Euro entstand. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei auch gegen einen 17-Jährigen aus dem Umfeld des Eigentümers. Dieser hatte sich kurz vor der Tat im Umfeld des Fahrzeugs aufgehalten. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und den -umständen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "Spritztour" mit abgestellten Pkw Citroen - Fahrzeug wieder aufgefunden

Eine günstige Gelegenheit für eine "Spritztour" mit einem unverschlossenen Pkw nutzte ein Unbekannter in den Abendstunden des 05.07.26 in der Lüner Straße. Der Nutzer eines Pkw Citroen C3 hatte gegen 19:00 Uhr seinen Pkw abgestellt, jedoch nicht verschlossen und den Schlüssel stecken lassen. Diesen Umstand nutzte ein Unbekannter und fuhr unbemerkt mit dem Fahrzeug weg. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw kurze Zeit später verschlossen auf einem öffentlichen Parkplatz bei der Sülzwiesen festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schulgebäude - Blutanhaftungen gesichert

In das Gebäude der Grundschule Vögelser Straße versuchten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 03. Und 06.07.26 einzubrechen. Dabei gelangten die Täter ins Gebäude und zerstörten die Tür zum Sekretariat. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gebäude scheitert

In ein Gebäude Auf der Hunde versuchten Unbekannte in der Nacht zum 05.07.26 einzubrechen. Die Täter beschädigten drei zum Teil historische Fenster mit Steinen, gelangten jedoch nicht ins Innere. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Stapel mit Zeitungen angezündet

Einen auf dem Gehweg im Imkerstieg liegenden Stapel mit Zeitungen setzten vermutlich mehrere Jugendliche in den Nachtstunden zum 06.07.26 in Brand. Anwohner hatten die Personen zuvor wahrgenommen und den brennenden Stapel Zeitungen mit Wasser löschen können. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall auf der Ostumgehung - Verkehrsbehinderungen

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es in den Morgenstunden des 06.07.26 auf der Ostumgehung/A39 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Anschlussstelle Ebensberg. Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf war gegen 08:10 Uhr auf den Ausfädelungsstreifen gewechselt, um die BAB zu verlassen, zog jedoch wieder zurück und kollidierte dadurch mit einem Pkw VW Bully eines 37-Jährigen sowie einem Verkehrsschild. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 36.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Ostumgehung zum Teil voll gesperrt werden, so dass es für zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen kam.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Brand im Motorraum eines Pkw - Batterie geladen - technische Ursache

Zu einem Motorraumbrand eines Pkw Hyundai Tucson kam es in den Morgenstunden des 05.07.26 auf einem Grundstück im Wiesengrund. Die Nutzer des Fahrzeugs hatten die ladungsschwache Batterie mit einem Ladegerät geladen, als es gegen 08:00 Uhr zu einem Brand im Motorraum kam. Dieser wurde durch Einsatzkräfte abgelöscht. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert Durchfahrtverbote

Im Verlauf des 05.07.26 war die Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten rund um Lüchow präsent und kontrollierte Verstöße gegen die dort aufgrund der Baustelle Kreisverkehr "Saßer Chaussee" notwendigen Durchverbote. Die Beamten ahndeten verschiedene Verstöße auch im Bereich der Fahrradstraße "Wustrow". Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Bad Bevensen - Streit unter Kindern/Jugendlichen am Kanal - mit Hammer geworfen, geschlagen und getreten

Zu einem handfesten Streit zwischen einem 14-Jährigen, einer 13-Jährigen sowie zwei 14 Jahre alten Mädchen kam es in den frühen Abendstunden des 05.07.26 am Elbe-Seiten-Kanal in der Röbbeler Straße. Dabei sollen der Junge und das Mädchen gegen 18:00 Uhr einen Hammer und Scherben in Richtung der beiden 14-Jährigen geworfen haben; verfehlten diese jedoch. Im Anschluss kam es zu Handgreiflichkeiten, bei der die 14-Jährigen die KontrahentInnen schlugen und traten. Die Polizei ermittelt und kontaktierte die Erziehungsberechtigten.

Uelzen - Fahrzeuge kollidieren - 2.500 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw mit einer leichtverletzten Person kam es in den Morgenstunden des 06.07.26 in der Veerßer Straße. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat wollte gegen 08:00 Uhr nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dieses bemerkte ein dahinterfahrender 32-Jähriger mit seinem Pkw Ford zu spät und fuhrt auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

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