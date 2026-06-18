PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (16.06.2026), gegen 20:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Meckenheimer Straße / Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter Fahrerin verletzt wurde. Eine 35-jährige wollte mit ihrem Auto von der Meckenheimer Straße nach rechts auf die Maudacher Straße einbiegen, als sie mit einer 15-jährigen E-Scooter-Fahrerin kollidierte. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr zwar auf dem Radweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 16:15

    POL-PDLU: Notruf wegen schreiender Frau

    Frankenthal (ots) - Am Dienstag (16.06.2026) wurde die Polizei gegen 21:20 Uhr per Notruf über eine schreiende Frau in der Peterskopfstraße alarmiert, die angab geschlagen worden zu sein. Sichtbare Verletzungen wies die Frau nicht auf. Da sich die Frau beim Eintreffen der Polizeibeamten augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 11:53

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle in der Innenstadt

    Frankenthal (ots) - Am 15.06.2026 wurden in der Zeit von 10-11:30 Uhr im Bereich der Robert-Bosch-Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 26 Fahrzeugführer verwarnt, einer davon mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 19 km/h bei erlaubten 30 km/h. Zudem wurde zielgerichtet der Bereich der Fußgängerzone im Hinblick auf die unberechtigte Durchfahrt von Radfahrern und E-Scootern ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 11:52

    POL-PDLU: mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

    Frankenthal (ots) - In der Nacht vom 15.06. auf den 16.06. kam es, soweit bisher bekannt wurde, zu insgesamt drei Einbrüchen in Seniorenheime und einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte. Bei der Tatausführung in einem Seniorenheim in der Mörscherstraße sowie einer Kindertagesstätte im Nordend scheiterten die Täter bei der Tatausführung und gelangten letztlich nicht in das jeweilige Objekt. In ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren