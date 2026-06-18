Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (16.06.2026), gegen 20:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Meckenheimer Straße / Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter Fahrerin verletzt wurde. Eine 35-jährige wollte mit ihrem Auto von der Meckenheimer Straße nach rechts auf die Maudacher Straße einbiegen, als sie mit einer 15-jährigen E-Scooter-Fahrerin kollidierte. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr zwar auf dem Radweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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