Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ betrunkener und aggressiver Fahrgast zahlt nicht ++ Altpapiercontainer brennt - Polizei ermittelt ++ Geldbörsen u.a. aus Handtasche gestohlen ++ Autofahrer verunfallt - im Graben gelandet

Lüneburg (ots)

Presse - 07.07.26 ++

Lüneburg

Bleckede - Altpapiercontainer brennt - Polizei ermittelt

Zu einem Brand zweier Altpapiercontainer kam es in den Nachtstunden zum 07.07.26 auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Dabei gerieten gegen 02:30 Uhr die Container aus ungeklärter Ursache in Brand. Ein Zeitungsausträger hatte den Brand gemeldet, so dass Einsatzkräfte der Feuerwehr Bleckede den Brand löschten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörsen u.a. aus Handtasche gestohlen - Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 73-Jährigen stahlen Unbekannte während des Einkaufs in den Morgenstunden des 06.07.26 bei einem Discounter Auf dem Schmaarkamp. Dabei verschwand die Börse auf ungeklärte Art und Weise aus der mit einem Reißverschluss gesicherten Handtasche der Seniorin. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro.

Gleiches "Schicksal" ereilte gegen 12:30 Uhr auch eine 58-Jährige bei einem Discounter in der Bleckeder Landstraße. Hier wurde gegen 12:30 Uhr die Börse aus einem Rucksack, der am Einkaufswagen hing, unbemerkt gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - erneut Einbruch in Kita - keine Beute

Zu einem erneuten Einbruch in eine Kindertagesstätte im Embser Kirchweg kam es in der Nacht zum 07.07.26. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und sich im Gebäude umgeschaut. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüdersburg - Autofahrer verunfallt - im Graben gelandet - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 38 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia in den Morgenstunden des 07.07.26 auf der Landesstraße 219 - Heidfurt. Der Mann aus dem Landkreis Lüneburg war gegen 07:30 Uhr von Lüdersburg nach Rosenthal unterwegs und wollte nach rechts nach einem Überholmanöver nach Neu Jürgenstorf abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurde der Pkw aus der Kurve getragen und landete im Graben. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Wrestedt, OT. Wieren - Außenfenster von Wohnmobil demontiert

Zwei Außenfenster eines in der Hauptstraße abgestellten Wohnmobils demontierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 04. und 06.07.26. Zuvor hatten die Täter auch ein Schloss beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Hanstedt, OT. Allenbostel/Uelzen - betrunkener und aggressiver Fahrgast zahlt nicht - abgehauen - in Gewahrsam

Mit einem Betrunkenen aus dem Landkreis Lüneburg hatte es die Polizei in den späten Abendstunden des 06.07.26 im Bereich Allenbostel zu tun. Der stark alkoholisierte 29-Jährige war gegen 23:20 Uhr während einer Taxi-Fahrt aggressiv geworden, so dass der Taxi-Fahrer den Weitertransport verweigern musste. Daraufhin haute der 29-Jährige ab, ohne zu bezahlen, wurde jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch die Polizei als hilflose Person aufgegriffen. Die Beamten mussten den Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Parallel erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Betrug.

Ebstorf - alkoholisiert mit Pkw unterwegs - 0,62 Promille

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot erwarten einen 57 Jahre alten Fahrer eines Pkw Honda. Die Polizei hatte den Mann in den Mittagsstunden des 06.07.26 gegen 11:20 Uhr im Brüggerfeld kontrolliert. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,62 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

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