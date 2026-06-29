Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Sportzentrum in Roxel ein - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend (26.06., 23 Uhr) und Samstagmorgen (27.06., 06:30 Uhr) in das Sportzentrum an der Tilbecker Straße in Roxel eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie durch Gewaltanwendung an der Haupteingangstür in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie Diebesgut an sich nahmen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell