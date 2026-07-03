Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit überhöhter Geschwindigkeit verunfallt - mit Bäumen kollidiert - vier Verletzte ++ Polizei und Veterinäramt kontrollieren gemeinsam - Pferdetransport kontrolliert - wenige Beanstandungen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Polizei und Veterinäramt kontrollieren gemeinsam - Pferdetransport kontrolliert - wenige Beanstandungen

Erneut gemeinsam kontrollierten Polizei und Veterinäramt des Landkreises Lüneburg im Verlauf des 02.07.26 in Stadt und Landkreise Lüneburg mögliche Tiertransporte. Dabei stellten die Beamten der Lüneburger Verfügungseinheit und die Verantwortlichen des Veterinäramts keine größeren Verfehlungen fest. Bei einem Pferdetransport wurden am Zugfahrzeug und Anhänger mehrere technische Mängel sowie abgelaufene Genehmigungen und falsche Pferdepässe beanstandet. Weitere regelmäßige Kontrollen folgen ...

Adendorf - Sperrungen durch Baumaßnahmen - uneinsichtige Verkehrsteilnehmer - Polizei kontrolliert und ahndet Durchfahrtsverstöße

Nicht ganz unerwartet kamen verschiedene Verkehrsteilnehmer mit Beginn der Baumaßnahmen auf der Bundesstraße 209 - Artlenburger Landstraße - mit den Sperrungen und Umleitungen nicht zurecht, nutzten nicht die Umleitungsstrecken und missachteten das dortige Durchfahrtverbot. Die Polizei kontrollierte verstärkt und ahndete am 02. und am 03.06.26 entsprechende Verstöße.

Parallel stellten die Beamten auch fest, dass Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 209 und der Dorfstraße Absperrschranken und Warnbarken verschoben und geöffnet hatten und teilweise auch den Radweg befuhren.

Weitere Kontrolle folgen ...

Lüneburg - Einbruch in Sanitätshaus - Bargeld erbeutete

In ein Sanitätshaus in der Soltauer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.08.26 ein. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, sich im Gebäude umgeschaut und Bargeld erbeuteten können. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kinder beschädigen Glasscheibe von Bushaltestelle - Schaden: 1.500 Euro

Die Glasscheibe einer Bushaltestelle am St.-Stephanus-Platz beschädigten zwei Kinder in den frühen Abendstunden des 02.07.26 vermutlich mit einem Werkzeug. Dabei entstand gegen 18:30 Uhr ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Die Kinder flüchteten, konnte jedoch schon teilweise identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - mit überhöhter Geschwindigkeit verunfallt - mit Bäumen kollidiert - vier Verletzte

Mit mehreren Bäumen kollidierte ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den Nachtstunden zum 03.07.26 in der Theodor-Heuss-Straße. Der Mann war gegen 00:00 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Er selbst sowie drei weitere heranwachsende Insassen wurden verletzt und ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Quickborn - unter Drogeneinfluss ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Leichtkraftrad unterwegs

Einen 26-Jährigen mit einem motorisierten Zweirad stoppte die Polizei in den Abendstunden des 02.07.26 im Bereich der Bundesstraße 191 zwischen Seybruch und Quickborn. Dabei war der junge Mann gegen 19:45 Uhr ohne entsprechende Fahrerlaubnis mit dem nicht zugelassenem Leichtkraftrad unter Drogeneinfluss unterwegs. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Küsten, OT. Krummasel - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 02.07.26 auf der Kreisstraße 8. Dabei waren insgesamt 11 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 116 bei erlaubten 80 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Uelzen - wechselseitige Körperverletzung nach räuberischer Erpressung - Polizei ermittelt

Wegen räuberischer Erpressung und wechselseitiger Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Konfrontation zwischen zwei 55 und 45 Jahre alten Männern in den Morgenstunden des 03.07.26 im Umfeld eines Geldinstituts in der Oldenstädter Straße. Der bereits polizeilich bekannte 55-Jährige hatte den 45-Jährigen gegen 08:00 Uhr angesprochen, dass er ihm einen größeren Bargeldbetrag geben solle und hatte dieses mit Drohungen untermauert. Beide Männer kennen sich. Der 45-Jährigen ließ sich nicht beeindrucken, so dass es zu einem Handgemenge und wechselseitigen Körperverletzungen kam. Dabei erlitten beide Uelzener leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamten schritten ein, trennten die Männer und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Rosche - Überholvorgang misslingt - auf dem Feld zum Stehen gekommen

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi Q5 in den Morgenstunden des 02.07.26 auf der Bundesstraße 493 - Uelzener Straße. Der Audi-Fahrer hatte gegen 09:50 Uhr einen Traktor Kubota überholen wollen und hatte nicht gesehen, dass dieser bereits im Abbiegevorgang war. Der 42-Jährige musste über einen Grünstreifen ausweichen und kam auf einem Feld zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Uelzen - Autos kollidieren - 11.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw Ford und Renault kam es in den Abendstunden des 02.07.26 in der Celler Straße. Eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta wollte vom Parkplatz eines Restaurants gegen 20:40 Uhr auf die Straße einfahren und hatte dabei einen Pkw Renault Twingo übersehen. Es kam zur Kollision, wodurch der 45 Jahre alte Fahrer des Twingo leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Ebstorf - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 20-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.07.26 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 16:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass ihn jetzt entsprechende Verfahren erwarten.

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