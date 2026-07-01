Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ 16-Jähriger mit Spielzeugwaffe - Polizei schreitet ein ++ "Vandalismus" - mehrere hintere Kfz-Kennzeichen von Fahrzeugen abgerissen und Lack zerkratzt ++ Schwerpunktpräsenz ...

Lüneburg (ots)

Presse - 01.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Vandalismus" - mehrere hintere Kfz-Kennzeichen von Fahrzeugen abgerissen und Lack zerkratzt

Die hinteren Kfz-Kennzeichen mehrerer Pkw riss ein Unbekannter in der Nacht bzw. im Verlauf des/zum 30.06.26 im Lüneburger Stadtgebiet ab. Betroffen waren dabei mehrere Pkw u.a. der Marken Dacia, VW und Skoda in der Thorner Straße, Häcklinger Weg und Am Alten Eisenwerk. Parallel wurden von mehr als einem halben Dutzend im Stadtgebiet abgestellten Pkw u.a. Auf dem Meere, Gartenstraße, Pulverweg, Gneisenaustraße und Mustermannskamp der Lack zerkratzt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktpräsenz und -kontrollen Innenstadt

Ihre Schwerpunktpräsenz und Kontrollmaßnahmen setzte die Polizei auch am 30.06.26 im Lüneburger Stadtgebiet fort. In den späten Abendstunden gegen 22:15 Uhr stellten dabei Einsatzkräfte auch zwei bereist polizeilich bekannte 22 und 29 Jahre alte Männer in dem Parkhaus Auf dem Wüstenort fest. Die Männer hatten die Rolltore des Parkhauses überwunden und hielten sich illegal im Parkhaus auf. Parallel stellten die Beamten Cannabis sowie Utensilien für den Verkauf/Handel für Drogen bei einem der Männer (dem 22-Jährigen) sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bleckede - 16-Jähriger mit Spielzeugwaffe - Polizei schreitet ein

Wegen "Störung des öffentlichen Friedens ..." ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus dem Bereich Bleckede. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 16-Jährige wurde gegen 09:30 Uhr in Bleckede bzw. im Umfeld des Schulzentrums im Nindorfer Moorweg durch Passanten mit einer möglichen Schusswaffe wahrgenommen. Diese alarmierten die Polizei. Beamte der Polizei Bleckede konnten den 16-Jährigen kurze Zeit später antreffen und ließen sich "die Waffe", eine echt-wirkende Spielzeugpistole herausgeben und stellten diese sicher. Nach Einleitung des Strafverfahrens und Gefährderansprache wurde der 16-Jährige an seine Mutter übergeben. Die betreffende Schule hatte nach Bekanntwerden der Umstände intern die anwesenden Lehrkräfte und SchülerInnen sensibilisiert. Zu einer Gefährdungslage kam es nicht.

Adendorf - Betrunkener geht auf Fahrbahn und schlägt gegen Pkws - In Gewahrsam genommen

Immer wieder auf die Straße vor vorbeifahrende Pkw begab sich ein volltrunkener 39-Jähriger in den Morgenstunden des 01.07.26 Im Suren Winkel. Der Mann aus Adendorf hatte sich gegen 07:30 Uhr mehrfach vor die Fahrzeuge gestellt und auch gegen diese geschlagen. Sachschaden entstand dabei nicht. Zuvor hatte der Mann, bei dem ein Alkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt wurde jedoch den Pkw eines Angehörigen durch Schläge beschädigt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck erbeutet - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In ein Einfamilienhaus in der Dörpstroat brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29. auf den 30.06.26 ein. Die Täter konnten ein angekipptes Fenster aufbrechen, in das Gebäude klettern und dieses durchsuchen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüchow, OT. Jeetzel - Faustschlag ins Gesicht - Polizei ermittelt im Umfeld des "Abi-Zeltens"

Gegen einen Unbekannten ermittelt die Polizei nach einer Körperverletzung in der Nacht zum 01.07.26 im Umfeld des sog. "Abi-Zeltens" im Bereich einer Grünfläche - Jeetzel/Landesstraße 261. Dabei eskalierte gegen 00:30 Uhr ein Streit zwischen einem 19-Jährigen sowie dem Unbekannten (männlich mit dunklem Pullover), so dass dieser dem Heranwachsenden mit der Faust ins Gesicht schlug. Eine vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung schritt ein. Der Täter konnte unerkannt die Flucht ergreifen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Handtasche auf Parkplatz beim Discounter gestohlen

Die Handtasche einer 82-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 30.06.26 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Seerauer Straße. Dabei nutzten die Täter gegen 10:15 Uhr eine günstige Gelegenheit und verschwanden mit der Handtasche inkl. Geldbörse. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen

Uelzen - Mitarbeiter von Restaurant bedroht und beleidigt - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 56-Jährigen nach mehreren Vorfällen in den Abendstunden des 30.06.26 im Umfeld eines Restaurants in der Gudestraße. Der Mann hatte gegen 19:50 Uhr mehrere Gäste des Lokals belästigt und diesen gedroht. Als Mitarbeiter einschritten, wurden auch diese beleidigt und provoziert. Gleiches galt auch für die alarmierten Polizeibeamten, die den 56-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen mussten.

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