Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahme eines Tatverdächtigen nach Brand in einer Kirche ++ Psychisch auffälliger Mann am Brandort gesehen ++ Ermittlungen der Polizei dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/St. Dionys

Am 27.06.2026 kam es in einer Kirche in St. Dionys zu einem Brand einer elektrischen Orgel. Dabei entstand hoher Sachschaden (siehe Pressemitteilung vom 27.06.2026). Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht einer Brandstiftung. Am Abend des 27.06.2026 wurde der Polizei gemeldet, dass ein psychisch auffälliger Mann von einer Rettungswagenbesatzung in das Städtische Klinikum Lüneburg verbracht wurde und sich von dort entfernt habe. Dieser Mann habe ausgesagt, dass er eine Kirche angezündet habe. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 26 Jahre alte Mann aus Mecklenburg-Vorpommern bei einer Kirche im Lüneburger Stadtgebiet angetroffen werden. Parallel wurden erste Vernehmungen durchgeführt. Demnach soll der Tatverdächtige am Brandort gesehen worden sein. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige war seit dem 26.06.2026 aus einem psychiatrischen Klinikum in Mecklenburg-Vorpommern abgängig. Es wurden Blutproben entnommen und diverse Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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