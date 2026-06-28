Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 26.06-28.06.2026

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Beim Diebstahl erwischt

Ein amtsbekannter 23-jähriger versuchte am späten Freitagabend im Fahrradparkhaus am Bahnhof einen E-Scooter zu entwenden. Ein Zeuge beobachtet ihn dabei und verständigt die Polizei. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Graffiti in Bardowick

Am Samstagmorgen gegen 03 Uhr meldeten Zeugen, dass am Bahnhof eine der neue Betonwände von zwei maskierten Männern besprüht werde. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei-ließen aber einen Rucksack mit diversen Spraydosen zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Bardowick unter 04131-799400 entgegen.

Betrunken im Auto unterwegs

Ein 55-jähriger fiel einem Zeugen durch sein Fahrverhalten auf. Er fuhr ständig in Schlangenlinien. Bei einer Kontrolle durch die Polizei kam heraus, dass er mit 1,5 Promille deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Auch in der Nacht zu Sonntag wurde ein Autofahrer betrunken von der Polizei angehalten. In der Boecklerstraße fiel ein 80-jähriger Lüneburger auf und pustete 0.75 Promille. Zudem zeigte er diverse Ausfallerscheinungen, sodass auch hier der Führerschein n amtliche Verwahrung genommen wurde. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Zusammenstoß auf der Ilmenau

Am Samstagnachmittag kam es auf der Ilmenau in Höhe des Loreleyfelsens zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ausflugsboot und einem Kanu. Hierbei wurde eine Person verletzt. Zum Unfallhergang gibt es derzeit unterschiedliche Angaben. Die Wasserschutzpolizei Scharnebeck hat die Ermittlungen übernommen.

Randalierer am Stint

Am frühen Samstagabend bedrohte ein amtsbekannter 22-jähriger eine Gruppe von Personen und näherte sich der Gruppe bedrohlich. Ein Mann aus der Gruppe stellte sich ihm in den Weg woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Gegen die hinzueilenden Polizeibeamten leistete er Widerstand durch Tritte und Schläge und musste die Samstagnacht in der Zelle verbringen.

Familienstreit eskaliert

Am Samstag gegen Mitternacht wurde die Polizei zu einem häuslichen Streit in die Soltauer Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehende 25-jährige Sohn seinen Vater und seine Mutter körperlich angegangen hat. Auch gegen die eintreffenden Polizisten wurde er handgreiflich und schlug und trat in Richtung der Beamten. Er wurde zu Wache verbracht wo er erneut um sich schlug. Er wurde in eine Zelle gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26.-27.06.2026) wurden der Polizei verdächtige Geräusche im Bereich des Ostbahnhofs in Dannenberg gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort zwei flüchtende Personen wahrnehmen und nahmen die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die Täter (männlich, 32 Jahre / männlich, 28 Jahre), welche es auf den Fahrkartenautomaten am Bahnhof abgesehen hatten, festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Durch spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen wurden in der Folge Spuren gesichert. Neben diversen Polizeikräften des Polizeikommissariates Lüchow befand sich ebenfalls eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bundespolizei vor Ort.

Entsprechende Strafverfahren gegen die Beschuldigten wurden eingeleitet.

Landkreis Uelzen

Zeugenaufruf

Am 26.06.2026, gegen 14:40 Uhr, kommt es auf der B4 zwischen der Abfahrt Holdenstedt und dem Kreisverkehr auf Höhe Suderburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Während eines Überholvorgangs von mehreren PKW durch einen VW, schert einer der zu überholenden PKW nach links aus, sodass der VW nach links in den Grünstreifen ausweichen muss, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge gerät der VW ins Schleudern kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei Bäumen. Dabei wird der Fahrer des VWs leicht verletzt. Der Unfallverursacher, welcher während des Überholvorgangs nach links ausschert, entfernt sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort. Bei dem unfallverursachenden PKW handelt es sich vermutlich um einen Skoda Octavia in schwarz mit Deutschlandfahnen als Überzieher für die Außenspiegel. Wir bitten Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher oder dem PKW machen können, sich bei der Polizei in Uelzen zu melden.

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