Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Trickdiebstahl

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Edesheim (ots)

Am Samstagmittag, den 14.06.2026, gegen 14 Uhr, ereignete sich im Ortsbereich Edesheim ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer Frau. Die unbekannte Täterin fragte die Geschädigte zunächst nach dem Weg. Anschließend umarmte sie als Dank die Geschädigte aus einem schwarzen Audi heraus und entwendete währenddessen deren Schmuck. Zeugen, die im Ortsbereich Edesheim ein solches Fahrzeug wahrgenommen haben und Angaben zu Kennzeichen und Personen machen können, werden gebeten, sich unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt vor solchen Trickdiebstählen. Seien Sie wachsam, wenn Sie auf offener Straße angesprochen werden. Lehnen Sie die Annahme von Geschenken energisch ab. Lassen Sie sich nicht bedrängen und gehen Sie auf Distanz. Hilft das nicht, machen Sie andere auf Ihre Situation aufmerksam. Bitten Sie laut und deutlich umstehende Personen um Hilfe und rufen Sie die Polizei über Notruf 110. Merken Sie sich, wenn möglich das KFZ-Kennzeichen. Melden Sie den Vorfall der Polizei, auch wenn es nicht zum Diebstahl gekommen ist oder der Verlust der Halskette erst später bemerkt werden sollte.

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