PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Trickdiebstahl

POL-PDLD: Edesheim - Trickdiebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Am Samstagmittag, den 14.06.2026, gegen 14 Uhr, ereignete sich im Ortsbereich Edesheim ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer Frau. Die unbekannte Täterin fragte die Geschädigte zunächst nach dem Weg. Anschließend umarmte sie als Dank die Geschädigte aus einem schwarzen Audi heraus und entwendete währenddessen deren Schmuck. Zeugen, die im Ortsbereich Edesheim ein solches Fahrzeug wahrgenommen haben und Angaben zu Kennzeichen und Personen machen können, werden gebeten, sich unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt vor solchen Trickdiebstählen. Seien Sie wachsam, wenn Sie auf offener Straße angesprochen werden. Lehnen Sie die Annahme von Geschenken energisch ab. Lassen Sie sich nicht bedrängen und gehen Sie auf Distanz. Hilft das nicht, machen Sie andere auf Ihre Situation aufmerksam. Bitten Sie laut und deutlich umstehende Personen um Hilfe und rufen Sie die Polizei über Notruf 110. Merken Sie sich, wenn möglich das KFZ-Kennzeichen. Melden Sie den Vorfall der Polizei, auch wenn es nicht zum Diebstahl gekommen ist oder der Verlust der Halskette erst später bemerkt werden sollte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 13:42

    POL-PDLD: Weinfest Rohrbach

    Landau (ots) - Während des Weinfestes in Rohrbach kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Den Anfang machte ein junger Mann in der Nacht zum Samstag der während eines verbalen Streites ein Pfefferspray gegen einen schlichtenden Mann einsetzte. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Kurze Zeit später meldet die Security des Weinfestes Probleme mit zwei 16-jährigen Jugendlichen. Einer der Jugendlichen hätte einen Platzverweis ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 13:38

    POL-PDLD: Landau, Betrunken und Fahruntüchtig BAB 65, Höhe Insheim

    Landau (ots) - In der Nacht zum 12.06.2026 befuhr eine Streife der PI Landau die BAB 65 auf Höhe der Ortschaft Insheim in Richtung Karlsruhe. Hierbei fiel der Streife ein Fahrzeug auf, welches starke Schlangenlinien fuhr. Nachdem die Streife die Fahrerin zum Anhalten aufforderte, reduzierte diese die Geschwindigkeit bis auf 20 km/h und konnte weiterhin die Spur nicht ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 13:33

    POL-PDLD: Kreisel verfehlt, Flucht gescheitert Offenbach L509

    Landau (ots) - In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 56 jähriger PKW Fahrer die L509 von Hochstadt kommend in Richtung Mörlheim. Im Bereich des Kreisels vor Mörlheim kollidierte der PKW Fahrer mit mehreren Schildern der Verkehrsinsel und kam entgegen der Fahrtrichtung im Kreisel zum Stehen. Im Anschluss versuchte der Fahrer sich mit seinem Fahrzeug zu entfernen. Da dies jedoch misslang flüchtete der Fahrer zu Fuß und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren