Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Betrunken und Fahruntüchtig BAB 65, Höhe Insheim

Landau (ots)

In der Nacht zum 12.06.2026 befuhr eine Streife der PI Landau die BAB 65 auf Höhe der Ortschaft Insheim in Richtung Karlsruhe. Hierbei fiel der Streife ein Fahrzeug auf, welches starke Schlangenlinien fuhr. Nachdem die Streife die Fahrerin zum Anhalten aufforderte, reduzierte diese die Geschwindigkeit bis auf 20 km/h und konnte weiterhin die Spur nicht halten. Bei der folgenden Kontrolle wurde bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

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