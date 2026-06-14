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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weinfest Rohrbach

Landau (ots)

Während des Weinfestes in Rohrbach kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Den Anfang machte ein junger Mann in der Nacht zum Samstag der während eines verbalen Streites ein Pfefferspray gegen einen schlichtenden Mann einsetzte. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Kurze Zeit später meldet die Security des Weinfestes Probleme mit zwei 16-jährigen Jugendlichen. Einer der Jugendlichen hätte einen Platzverweis für das Weinfest erhalten. Nachdem er jedoch zu einem späteren Zeitpunkt vom Gelände gebracht werden sollte, mischte sich der zweite 16-Jährige ein. Beide Jugendliche beleidigten und bedrohten die Mitarbeiter der Security. Des Weiteren kam es auch zu einem Flaschenwurf in Richtung der Security. Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es zwischen einer Personengruppe mit fünf Personen im Bereich der Hauptstraße. Hierbei wurde einem der Beteiligten ein Schoppenglas an den Kopf geschlagen oder geworfen. In der Nacht zum Sonntag kam es des Weiteren zu einer weiteren wechselseitigen Körperverletzung aus bisher unbekanntem Hintergrund.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIDIREKTION LANDAU
POLIZEIINSPEKTION LANDAU
TELEFON: 06341-287-0
HTTPS://S.RLP.DE/XJAMI
NAGEL, UWE, PHK

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NAGEL, UWE, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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