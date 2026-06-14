Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreisel verfehlt, Flucht gescheitert Offenbach L509

Landau (ots)

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 56 jähriger PKW Fahrer die L509 von Hochstadt kommend in Richtung Mörlheim. Im Bereich des Kreisels vor Mörlheim kollidierte der PKW Fahrer mit mehreren Schildern der Verkehrsinsel und kam entgegen der Fahrtrichtung im Kreisel zum Stehen. Im Anschluss versuchte der Fahrer sich mit seinem Fahrzeug zu entfernen. Da dies jedoch misslang flüchtete der Fahrer zu Fuß und konnte in einem Straßengraben liegend aufgefunden werden. Ursache für den Verkehrsunfall und die misslungene Flucht dürfte der Alkoholwert jenseits der 2 Promille gewesen sein. Aufgrund der beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren. Der Führerschein wurde sichergestellt.

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