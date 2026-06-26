Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei Bleckede stellt Armbrust bei Hausdurchsuchung sicher - Reh mit Armbrustbolzen getötet - Ermittlungen wegen Jagdwilderei und Tierquälerei gegen Bewohner ++

Lüneburg (ots)

Bleckede, OT. Breetze - Polizei Bleckede stellt Armbrust bei Hausdurchsuchung sicher - Reh mit Armbrustbolzen getötet - Ermittlungen wegen Jagdwilderei und Tierquälerei gegen Bewohner

Nach dem Tode einer trächtigen Ricke (weibliches Reh) Ende Mai 2026 im weiteren Bereich eines Grundstücks in der Bruchdorfer Straße ermitteln Beamte der Polizeistation Bleckede weiterhin mit Nachdruck wegen Jagdwilderei und Tierquälerei. Unbekannte hatten im Zeitraum vom 25. auf den 26.05.25 die trächtige Ricke auf einer Freifläche mit einer Armbrust erschossen, so dass das Tier nach Angaben des Jagdberechtigten vor Ort verendete und am 27.05. aufgefunden wurde. Alarmierten Beamte konnten den Armbrustbolzen (Pfeil) im Tier sichern. Nach intensiven Ermittlungen und eine Recherche auch über verschiedene Hersteller von Armbrüsten konnte der Bolzen einer möglichen Tatwaffe bzw. einem Käufer zugeordnet werden. Mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg durchsuchten Beamte der Polizeistation Bleckede am 25.06.26 ein Wohnhaus im Bereich Bleckede und stellten dort die vermeintliche Tatwaffe sowie weiteres Zubehör (wurde durch die anwesenden Personen übergeben) sicher. Anwesende Bewohner, die auch im Fokus der strafrechtlichen Ermittlungen als Beschuldigte bzw. tatverdächtige stehen, machten keine Angaben zu den Tatvorwürfen und lassen sich rechtsanwaltschaftlich vertreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell