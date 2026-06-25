Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ illegaler Handel mit Betäubungsmitteln ++ Ermittler durchsuchen Wohnung von 35-Jährigen ++ Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana, Schlagstock und Einhandmesser sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

++ illegaler Handel mit Betäubungsmitteln ++ Ermittler durchsuchen Wohnung von 35-Jährigen ++ Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana, Schlagstock und Einhandmesser sichergestellt ++ ... weitere Ermittlungen dauern an ++

Nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen waren Ermittler des Fachkommissariats Betäubungsmitteldelikte am heutigen 25.06.26 bei Durchsuchungsmaßnahmen eines "Drogendealers" erfolgreich.

Aufgrund von Ermittlungen auch in Zusammenhang mit dem illegalen Handel von Betäubungsmitteln geriet ein 35 Jahre alter Lüneburger in den Fokus der Ermittler, so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg das Amtsgericht Lüneburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes im östlichen Stadtgebiet erließ.

Zusammen mit Einsatzkräften der Verfügungseinheit durchsuchten Ermittler in den heutigen Morgenstunden die Wohnung des 35-Jährigen und stellten dabei nicht geringe Mengen Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Marihuana sowie Bargeld und Unterlagen sicher. Parallel fanden die Beamten auch einen Schlagstock, Einhandmesser und einer Abschussvorrichtung (Pistole) für Pfefferspray.

Der 35-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der Maßnahmen nach Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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