Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ hoher Sachschaden nach Brand in Reihenhaus ++ "getunter" E-Scooter - Strafverfahren eingeleitet ++ Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall ++ Zu zweit auf E-Scooter mit PKW kollidiert ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Reppenstedt - hoher Sachschaden nach Brand in Reihenhaus - Feuer greift von Schuppen auf Dach über - 500.000 Euro Schaden - Feuerwehrmann leicht verletzt

Erheblicher Sachschaden entstand in den späten Nachmittagsstunden des 22.06.26 beim Brand eines Reihenhauses im Eichenhain in Reppenstedt. Nach derzeitigen Ermittlungen war das Feuer gegen 17:15 Uhr aus bis dato noch nicht abschließend geklärter Ursache im Schuppen des Gebäudes ausgebrochen und griff von dort über die Hauswand auf den Dachstuhl sowie das Nachbarhaus über. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Löscheinsatz und konnte den Brand eindämmen. Dabei wurde auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Zwei Wohneinheiten des Reihenhauses sind aktuell nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500.000 Euro (nach ersten Schätzungen). Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg/Adendorf - Geldbörsen beim Einkauf aus der Tasche am Einkaufswagen gestohlen - Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 84-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 22.06.26 in den Räumlichkeiten eines Einkaufsmarktes in der Wulf-Werum-Straße. Dabei nutzten die Täter eine günstige Gelegenheit und griffen sich gegen 11:45 Uhr die Börse aus der am Einkaufswagen befindlichen Tasche der Seniorin. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro.

Gegen 14:30 Uhr gelangten dann Unbekannte in einem Einkaufsmarkt im Häcklinger Weg auch an die Geldbörse einer 76-Jährige. Auch hier griffen die Täter in eine am Einkaufswagen befestigte Handtasche. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro.

Gegen 13:00 Uhr verschwand auch die Geldbörse einer 75-Jährigen in einem Lebensmittelmarkt in der Borgwardstraße in Adendorf. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Zaun von Baummarkt beschädigt

Den Stabmattenzaun eines Baumarkts in der Lüneburger Straße beschädigten Unbekannte vermutlich in der Nacht zum 22.06.26. Die Täter durchtrennten den Zaun vermutlich mit einem Bolzenschneider, gelangten jedoch vermutlich nicht auf das Gelände. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - junger Mann entblößt sich - Polizei stellt und ermittelt gegen 19-Jährigen

Wegen Exhibitionistischer Handlung ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen aus Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte sich junge Mann in den Mittagsstunden des 22.06.26 gegen 12:00 Uhr in einer öffentlichen (Unisex-) Toilette in der Uelzener Straße vor den Augen dreier Jugendlichen/Kinder entblößt, woraufhin sich die drei Mädchen abwendeten und über Zeugen die Polizei alarmierten. Polizeibeamte konnten den Heranwachsenden im Nahbereich kontrollieren und identifizieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Sonnenschirm im Pkw verstaut - Polizei ermittelt

Einen Sonnenschirm aus der Außenauslage eines Geschäfts in der Bessemer Straße griff sich die Fahrerin eines Pkw Ford Escort aus Hamburg im Verlauf des 20.06.26. Die Frau lud den Sonnenschirm im Wert von gut 130 Euro in den Pkw und brauste davon. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und wertet aktuell Videomaterial aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "getunter" E-Scooter - Strafverfahren eingeleitet

Einen 18-Jährigen mit einem viel zu schnellen E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.06.26 im Moldenweg. Dabei war der Lüneburger gegen 17:10 Uhr mit mehr als 40 km/h unterwegs. Den Scooter stellten die Beamten sicher; den Heranwachsenden erwarten Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW kam es am 22.06.2026 gegen 14:10 Uhr auf der Bundesstraße 216. Zwischen dem Streetzer Kreisel und Dannenberg geriet ein Renault Kolfeos auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Ford Focus kollidierte bei einem Ausweichmanöver mit der Leitplanke und dem Renault. Die Fahrerin des Fords erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrtüchtigkeit des 56 Jahre alten Verursachers wurde überprüft. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,10 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Uelzen

Uelzen - Mann schlägt zu

Am Bahnhof in Uelzen kam es am Mittag des 22.06.2026 zu einer Körperverletzung. Dabei schlug ein 36-Jähriger in Folge eines Streites gegen 13:30 Uhr einen 55 Jahre alten Mann, welcher ihn zuvor beleidigte. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und verhielt sich bei der Sachverhaltsaufnahme der Polizei unkooperativ. Aufgrund seines Verhaltens erhielt er anschließend einen Platzverweis. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Angler kontrolliert - Ermittlungen wegen Fischwilderei

Am Abend des 22.06.2026 kontrollierte die Polizei an einem Teich in Rätzlingen einen Angler. Der 20 Jahre alte Mann aus Hamburg konnte keinen Fischereischein nachweisen. Dementsprechend wurde ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet. Ihm wurde das weitere Angeln untersagt.

Uelzen - Zu zweit auf E-Scooter mit PKW kollidiert

Ein Ford Focus fuhr am Nachmittag des 22.06.2026 über einen Fußgängerüberweg in der Gudesstraße. Zeitgleich fuhren zwei Frauen auf einem E-Scooter über den Fußgängerweg gegen den Ford. Bei der Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Rätzlingen - PKW kollidiert mit Rollerfahrer

Eine 69 Jahre alte Frau befuhr am 22.06.2026 gegen 14:50 Uhr mit einem PKW die Bundesstraße 493 von Rätzlingen in Fahrtrichtung Rosche. Dabei kollidierte der PKW mit einem vorausfahrenden Roller, dessen Fahrer im Alter von 74 Jahren schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache dauern an.

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