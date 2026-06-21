Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 19.06.-21.06.2026 ++

Lüneburg (ots)

Presse 19.06.2026-21.06.2026

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung in der Lüneburger Innenstadt

Am 20.06.2026 kam es gegen 01:30 Uhr in der Straße Auf dem Kauf in der Lüneburger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt drei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere junge Männer im Bereich eines Kiosks auf, als eine weitere Personengruppe hinzukam. Im Verlauf eines zunächst verbalen Konflikts entstand eine körperliche Auseinandersetzung, bei der mindestens ein 19-jähriger Mann durch einen Schlag im Gesicht verletzt wurde. Der Hauptaggressor konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/607-2215 zu melden.

Hohnstorf - Einbruch in Imbiss

In der Nacht vom 19.06.2026 auf den 20.06.2026 brachen bisher unbekannte Täter in einen Imbiss nahe der Bundesstraße 209 ein und entwendeten hier eine kleinere Menge an Bargeld. Weitere Beute machten sie nicht. Nach dem Diebstahl konnten sie unerkannt flüchten.

Rullstorf - Komplettentwendung eines hochwertigen Mercedes

In der Nacht vom 19.06.2026 auf den 20.06.2026 haben Unbekannte von einem Firmengelände in Rullstorf einen hochwertigen Mercedes-Geländewagen entwendet. Der Fahrzeughalter stellte am Morgen fest, dass sich das Fahrzeug nicht mehr in der Garage befand und das Zufahrtstor zum Gelände geöffnet war. Nach ersten Ermittlungen konnten vor Ort keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Die Täter entkamen bislang unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 125.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem gestohlenen Fahrzeug. Hinweise werden von der Polizei in Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/607-2215 entgegengenommen.

Lüneburg - Ältere Dame fällt auf Betrüger rein

Am 20.06.2026 meldet sich in den frühen Abendstunden eine 79-jährige Frau aus dem Bereich Lüneburg - Bockelsberg bei der Polizei und teilt mit, dass sie bereits am gestrigen Tage Betrügern aufgesessen sei. Ihr sei am Telefon durch angebliche Polizeibeamte vorgegaukelt worden, dass sie für ihren Sohn eine Kaution bezahlen müsse, da dieser in einen Unfall verwickelt gewesen wäre. Sie hat dann einige Zeit nach dem Telefonat aus gutem Glauben hochwertigen Schmuck an einen unbekannten Täter an der Haustür übergeben. Die Ermittlungen wegen Betrugs zum Nachteil älterer Menschen dauern an.

Hinweis der Polizei:

Immer wieder versuchen Betrüger, insbesondere ältere Menschen, am Telefon zu täuschen. Die Anrufer geben sich dabei häufig als Polizeibeamte aus und berichten von angeblichen Einbrüchen, Unfällen oder Festnahmen. Ziel ist es, die Angerufenen zur Herausgabe von Geld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu bewegen. Echte Polizeibeamte fordern am Telefon niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen. Beenden Sie bei Zweifeln das Gespräch und wählen Sie selbst die Telefonnummern der örtlichen Polizeidienststellen oder in dringenden Fällen den Notruf 110. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Vermögenswerten oder persönlichen Daten.

Lüneburg - Flucht mit Kleinkraftrad endet mit leichten Verletzungen

Am 21.06.2026 versuchte sich der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 01:30 Uhr in der Lüneburger Innenstadt einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nachdem Polizeibeamte das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer unter Missachtung mehrerer Verkehrsregeln durch das Stadtgebiet. Während der Flucht fuhr der Fahrzeugführer unter anderem über rote Ampeln, durch eine Fußgängerzone sowie mit nicht angepasster Geschwindigkeit an mehreren Personen vorbei. Die Verfolgungsfahrt endete nach einem Sturz des Fahrers. Anschließend setzte dieser seine Flucht zunächst zu Fuß fort, konnte jedoch kurze Zeit später von Einsatzkräften gestellt werden. Der Beschuldigte erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das genutzte Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs sowie weiterer Verkehrsverstöße.

Barum / St. Dionys - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in St. Dionys

Am 20.06.2026 kam es gegen 21:10 Uhr im Hagenweg in St. Dionys zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Hagenweg und kollidierte beim Wenden im dortigen Wendekreis mit einem geparkten Fahrzeug. Zeugen beobachteten den Unfall und verhinderten, dass der Fahrer seine Fahrt anschließend fortsetzte. Da der Mann deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, verständigten sie die Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,13 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den 27-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Schützenfest Dannenberg

Zu gleich mehreren Einsätzen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Dannenberger Schützenfest. Im Verlauf der Nacht gerieten immer wieder verschiedene Personen in verbale Streitigkeiten, die vor Ort befriedet werden konnten. Strafanzeigen zogen die Streitereien nicht nach sich.

Lüchow - Körperverletzung in der Lüchower Innenstadt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es zwischen mehreren Personen und einem 35-Jährigen männlichen Opfer in der Lüchower Innenstadt nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der das deutlich alkoholisierte Opfer mit einem Stichwerkzeug verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - Ladendiebstahl

Am Samstagvormittag verspürte ein 30-Jährirger Mann in Clenze das Verlangen nach Schokolade. Als er im Verkaufsraum eines Supermarktes Süßwaren in einen mitgebrachten Rucksack verstaute, wurde er durch einen Zeugen angesprochen, woraufhin er einräumte die Schokolade einstecken und nicht bezahlen zu wollen. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Teldau - Diebstahl aus einer Lagerhalle

Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Sonntag kam es im Bereich Teldau zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Es wurde neben diversen Werkzeugen, Leitungen und Einrichtungsgegenstände auch Computertechnik entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze, Lüchow und Lübbow - Mehrere Trunkenheitsfahrten, vor der Polizei geflüchtet und verunfallt

Am Samstagabend bis Mitternacht wurde in insgesamt vier Fällen eine Beeinflussung von Verkehrsteilnehmern durch alkoholische Getränke oder berauschende Substanzen festgestellt. In den frühen Abendstunden wurden in Clenze Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen in zwei Fällen bei den Fahrzeugführern eine deutliche Alkoholisierung mit jeweils über 1,2 Promille festgestellt werden konnte. Den Männern im Alter von 48 und 67 Jahren wurde die Weiterfahrt untersagt. Parallel dazu verlief bei einer weiteren Verkehrskontrolle eines E-Scooters im Lüchower Stadtgebiet ein durchgeführter Drogenvortest positiv bei einem 37-Jährigen Fahrzeugführer. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen Mitternacht stellte sich bei einer weiteren Verkehrskontrolle in Clenze eines 50-Jährigen Fahrzeugführers eine Beeinflussung durch Cannabis heraus. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest verlief positiv und es wurde erneut eine Blutentnahme angeordnet.

Bereits in den späten Abendstunden des 19.06.26 gegen 21:30 Uhr versuchte ein Fahrer eines Transporter VW Crafter im Bereich Lübbow sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen. In der Folge verunfallte der Crafter-Fahrer an einer Kreuzung im Bereich des Ortsverbindungswegs zwischen Teplingen und Lübbow (Wustrow) und fuhr eine Böschung herunter. Der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht. Einsatzkräfte konnte in diesem Zusammenhang den mutmaßlichen Fahrer, einen 25-Jährigen aus der Region, Stellen. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol (Atemalkoholwert von 1,8 Promille) und mutmaßlich Drogen, so dass im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und illegales Kraftfahrzeugrennen eine Blutentnahme veranlasst wurde. Bei dem jungen Mann wurde auch ein Beutel mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln festgestellt. Parallel sicherte die Polizei entsprechende Spuren in und am Fahrzeug, dass möglicherweise durch den Fahrer unbefugt in Gebraucht genommen wurde. Ergänzend wurde der 25-Jährige aggressiv, bedrohte und beleidigte die einschreitenden Beamten, so dass ergänzende Strafverfahren eingeleitet werden mussten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lemgow - Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag versuchte ein 75-Jähriger im Bereich Lemgow seinen Kabinenroller zu wenden und übersah beim Rückwärtsfahren den anliegenden Wassergraben. Es kam zum Unfall, wobei der Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Imbiss

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelte eine unbekannte Täterschaft die Tür zu einem mobilen Imbiss in Uelzen auf und verschaffte sich Zutritt zu diesem. Aus dem Inneren entwendete die unbekannte Täterschaft Lebensmittel, Bargeld und ein Mobiltelefon. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581/930-0 entgegen.

Uelzen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag kam es in den Straßen Stadtberg und Altes Dorf in Uelzen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unter anderem besprühte Unbekannte drei Stromkästen und eine Hauswand.

Bienenbüttel - Diebstahl aus dem Vorgarten

In Bienenbüttel betrat eine unbekannte Täterschaft in der Nacht unbefugt einen Vorgarten in der Niendorfer Hauptstraße und entwendete auf unbekannte Weise eine Statue von einem Pfeiler. Bei der Statue hat es sich um eine Steinstaue mit einem Gewicht von ca. 40kg gehandelt.

Uelzen - Autokorsos im Innenstadtbereich

Im Anschluss des Fußballspieles am Samstagabend kam es im Innenstadtbereich von Uelzen zu mehreren Autokorsos und dem vereinzelten Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Ferner kam es in Zusammenhang mit den Autokorsos in der Gudesstraße zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, nachdem ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat und ein vorbeifahrender Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Aufgrund dessen führte die Polizei an den Zufahrten zur Innenstadt vermehrt Verkehrskontrollen durch und leitete entsprechende Verfahren ein.

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