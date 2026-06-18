Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ geparkter Pkw brennt - weitere Pkw betroffen - Polizei ermittelt zur Ursache ++ Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" ++ abgebogen trotz Verbot - mit Pkw kollidiert - zwei Leichtverletzte ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - geparkter Pkw brennt - weitere Pkw betroffen - Polizei ermittelt zur Ursache

Zu einem Brand eines auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellten Pkw VW Golf kam es in der Nacht zum 18.06.26 aus bis dato ungeklärter Ursache. Das Feuer griff dabei gegen 00:30 Uhr auf einen daneben geparkten Pkw (ebenfalls) VW Golf über. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Lüneburg die mit mehr als 15 Einsatzkräften vor Ort waren, brannten beide Fahrzeuge komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann aktuell weder Brandstiftung noch eine technische Ursache ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - abgebogen trotz Verbot - mit Pkw kollidiert - zwei Leichtverletzte - 23.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 17.06.26 in der Stresemannstraße. Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Corsa war gegen 10:30 Uhr im Bereich Vor dem Roten Tore nach links abgebogen, obwohl dieses durch Verkehrszeichen verboten war. Dabei übersah die Fahrerin einen Pkw BMW eines 20-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 23.000 Euro.

Lüneburg - Beton-Lkw touchiert Rollstuhlfahrer - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 59 Jahre alter Elektrorollstuhlfahrer in den Mittagsstunden des 17.06.26 Auf der Höhe. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Beton-Lkw hatte gegen 11:15 Uhr kurz auf der Fahrbahn gehalten, so dass der 59-Jährige die Gelegenheit nutzte und mit seinem Rollstuhl direkt vor der Motorhaube die Fahrbahn querte. Als der Lkw-Fahrer wieder anfuhr, nahm er den Rollstuhlfahrer nicht wahr und touchierte diesen, wodurch der 59-Jährige auch unter den Lkw geriet, jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" - Polizei ist präsent und kontrolliert - 58 Geschwindigkeitsverstöße auf Bundesstraße 4 - Ostumgehung"

Im Rahmen ihrer Schwerpunktmaßnahmen zur Reduzierung von Verkehrsunfällen waren Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit am 17.06.26 u.a. auf der Bundesstraße 4 - Ostumgehung präsent und kontrollierten die Geschwindigkeit. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 58 Geschwindigkeitsverstöße. Der Tagesschnellste wurde mit 139 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - kontrolliert: alkoholisierter 20-Jähriger mit "geklautem" Pedelec - Fluchtversuch scheitert

Einen 20-Jährigen mit einem Pedelec stoppte die Polizei in der Nacht zum 17.06.26 in der Lüneburger Innenstadt. Der betrunkene Lüneburger (1,59 Promille) hatte gegen 03:45 Uhr Vor dem Bardowicker Tore noch versucht mit dem Pedelec zu flüchten, konnte jedoch nach Verfolgung gestoppt werden. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige nicht der Besitzer des hochwertigen Pedelecs ist. Er gab an sich das Zweirad von einem Unbekannten geliehen zu haben. Die Beamten stellten das Pedelec Cube sicher und ermitteln nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs/Trunkenheit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken mit dem Pkw unterwegs - 1,5 Promille

Einen 44 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 17.06.26 in der Goseburgstraße. Bei der Kontrolle des Lüneburgers stellten die Beamten gegen 05:30 Uhr den Einfluss von Alkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille; parallel räumte der Mann ein, Medikamente genommen zu haben. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Artlenburg - mit 3,2 Promille beim Einparken ein Auto touchiert

Beim Einparken einen Pkw touchierte ein 66 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den späten Nachmittagsstunden des 17.06.26 auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Große Straße. Der volltrunkene Senior war gegen 17:30 Uhr mit einer Alkoholisierung von 3,2 Promille gegen einen geparkten Pkw Mazda gefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Den Führerschein des 66-Jährigen stellten die Beamten im Rahmen des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sicher.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - drei Männer attackieren 27-Jährigen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei 32, 35 und 39 Jahre alte Männer aus Dannenberg. Als ein 27-Jähriger in den Mittagsstunden des 17.06.26 gegen 13:15 Uhr zu einer Wohnanschrift in der Lüchower Straße kam, trat ihn einer der Täter unvermittelt. Ein weiterer der Täter schlug dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Er konnte die Flucht ergreifen, obwohl die Männer ihn noch verfolgten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Uelzen

Uelzen - Update: Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4 ++ LKW kollidiert mit Fahrzeug und kommt von der Fahrbahn ab ++ Lkw-Fahrer verstirbt in Klinikum ++

Im Klinikum verstarb der 66 Jahre alte Lkw-Fahrer des schweren Verkehrsunfalls auf dem Uhlenring - Bundesstraße 4 in den späten Nachmittagsstunden des 17.06.26. Der 66-Jährige war am 17.06.2026 gegen 13:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Sattelschlepper zwischen den Anschlussstellen Groß Liedern und Oldenstadt in den Gegenverkehr gefahren. Dort kollidierte der LKW in Fahrtrichtung Süden mit einem Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden wird mit mehr als 150.000 Euro beziffert. Die Bundestraße 4 musste für die Bergungsarbeiten bis in die späten Abendstunden teilweise voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Dabei ermittelt die Polizei auch in Richtung eines medizinischen Notfalls des 66-Jährigen.

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