Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ U-Haftbefehl und Festnahme eines heranwachsenden Mehrfachtäters ++ nach verschiedenen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten auch unter Nutzung eines Schlagstocks ++ Ermittlungen zu weiteren ...

Lüneburg (ots)

++ U-Haftbefehl und Festnahme eines heranwachsenden Mehrfachtäters ++ nach verschiedenen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten auch unter Nutzung eines Schlagstocks ++ Ermittlungen zu weiteren Straftaten dauern an ++

Lüneburg

Einen Haftbefehl des Amtsgerichts Lüneburg vollstreckten Ermittler des Fachkommissariats Jugendkriminalität am 17.06.26 in Lüneburg gegen einen 18 Jahren alten Mehrfachtäter. Der junge Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach straffällig geworden war, war in den letzten Wochen erneut bei weiteren Straftaten, insbesondere bei Diebstahlsdelikten auch unter Nutzung eines Schlagstocks im Lüneburger Stadtgebiet zum Teil mit anderen Jugendlichen in Erscheinung getreten. Auftrag von Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg erließ das Amtsgericht jetzt den Untersuchungshaftbefehl wegen insgesamt fünf Straftaten, u.a. schweren Diebstahl eines E-Scooters, räuberische Erpressung eines anderen jungen Mannes am 14.05. in der Ilmenaustraße, gefährlicher Körperverletzung mit einem Schlaggegenstand am 20.05. in der Gellerstraße, Aufbruch eines Snackautomaten am 27.05. in Adendorf sowie eine gefährliche Körperverletzung in der Ilmenaustraße am gleichen Tag.

Der 18-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zu einer Vielzahl von weiteren Straftaten der letzten Wochen dauern an.

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