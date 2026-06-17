Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4 ++ LKW kollidiert mit Fahrzeug und kommt von der Fahrbahn ab ++ Fahrer mit schwersten Verletzungen ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Am 17.06.2026 gegen 13:50 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein LKW auf dem Uhlenring, Bundesstraße 4, zwischen den Anschlussstellen Groß Liedern und Oldenstadt in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der LKW in Fahrtrichtung Süden mit einem Fahrzeug und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde für die Bergungsarbeiten über einige Stunden gesperrt. Der LKW wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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