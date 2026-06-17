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POL-LG: ++ Polizei setzt Suche nach vermissten dementen Senior Gottfried J. fort - 86-Jährigen verschwindet am Schafstall im Wald - Bild der VP online ++ "Wer sah 86-Jährigen mit grau-grünem Hut?" ++

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Lüneburg (ots)

Amelinghausen/Betzendorf - Polizei setzt Suche nach vermissten dementen Senior Gottfried J. fort - 86-Jährigen verschwindet am Schafstall im Wald - Bereitschaftspolizei, Feuerwehr, Drohnen, Hunde und Hubschrauber im Sucheinsatz - "Wer sah 86-Jährigen mit grau-grünem Hut?"

Auch am heutigen 17.06.26 setzte die Polizei im Großraum Amelinghausen/Betzendorf die Suchmaßnahmen nach dem vermissten 86-Jährigen Gottfried J. fort.

Der an Demenz erkranke Senior aus der Region war am 15.06.26 gegen 17:00 Uhr bei einem Aufenthalt/Spaziergang im Bereich des "Schafstall", Auf der Kalten Hude im Wald zu Fuß verschwunden. Suchmaßnahmen der Angehörigen sowie von Bereitschaftspolizei, Feuerwehr, Hunden, Drohnen und einem Polizeihubschrauber sowie umfangreiche Öffentlichkeitsfahndungen verliefen am 15. und 16.06. ohne Erfolg ... werden jedoch aktuell fortgesetzt.

Der Vermisste ist 86 Jahre alt, ca. 185cm groß, gut zu Fuß, Bekleidung: zweifarbige blaue Steppjacke, dunkelgraue Hose, helle Schuhe, grau-grüner Hut, führt ggf. eine rote Schleppleine mit sich.

"Wer sah den 86-Jährigen Gottfried J. mit seinem grau-grünem Hut?" ++ Bild von Gottfried J. unter www.polizeipresse.de ++

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

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