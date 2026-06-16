Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ in Fahrradkeller: Sattel eines Fahrrads in Brand gesetzt - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Kupferfallrohre an Restaurant demontiert ++ Einbruch in Lagerhalle - Kfz-Anhänger, Zubehör und ...

Lüneburg (ots)

Presse - 16.06.26 ++

Lüneburg

Adendorf - in Fahrradkeller: Sattel eines Fahrrads in Brand gesetzt - Feuerwehr im Löscheinsatz

Den Sattel eines in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Von-Stauffenberg-Straße setzten Unbekannte in den Mittagsstunden des 15.06.26 in Brand. Die Feuerwehr war gegen 13:30 Uhr im Löscheinsatz. Größerer Schaden entstand nicht: jedoch mussten Anwohner aufgrund der Rauchentwicklung kurz ihre Wohnung verlassen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Kupferfallrohre an Restaurant demontiert

Insgesamt acht Kupferfallrohre demontierten Unbekannte in der Nacht zum 15.06.26 am Gebäude eines Restaurants in der Borgwardstraße und transportierten diese ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Reinstorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In ein Einfamilienhaus In der Sandkuhle brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 12. Und 15.06.26 ein. Die Täter hatten eine Kellertür aufbrechen können, sahen sich im Gebäude um und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - ... die Polizei mahnt

Die Geldbörse eines 69-Jährigen konnten Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 15.06.26 bei einem Discounter in der Wulf-Werum-Straße erbeuten. Dabei nutzten die "Langfinger" gegen 14:45 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich aus der Jackentasche des Seniors unbemerkt die Börse. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Einbruch in Gerätehaus des Kleingartenvereins

In das Gerätehaus des Kleingartenvereins im Moldenweg brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 13. und 15.06.26 ein. Die Täter konnten gewaltsam eine Tür öffnen und diverse Werkzeuge, u.a. eine Kettensäge, abtransportieren, so dass ein Schaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 16.06.26 in der Konrad-Adenauer-Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 02:20 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Melbeck - ausgewichen - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 15.06.26 in der Einmündung Zum Bahnhof. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw Kia hatte gegen 09:00 Uhr vom Bauernberg kommend einem 18 Jahre alten Ford-Fahrer die Vorfahrt genommen, so dass der Ford-Fahrer nach links auswich, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und verunfallte. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Der 18 Jahre alte Ford-Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - mit Drogen und Alkohol auf E-Scooter unterwegs

Einen 35-Jährigen unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 16.06.26 in der Theodor-Körner-Straße. Ein Urintest auf THC verlief gegen 08:45 Uhr positiv; parallel hatte der Mann einen Alkoholwert von 1,0 Promille. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Uelzen

Himbergen - Einbruch in Lagerhalle - Kfz-Anhänger, Zubehör und Werkmaschinen gestohlen

In eine Lagerhalle einer Heizungsfirma in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 15.06.26 ein. Dabei waren die Täter gewaltsam in die Halle eingedrungen und transportierten mit einem vor Ort befindlichen Kfz-Anhänger (amtl. Kfz-Kennzeichen UE-V xxx) diverse Zubehör, Werkmaschinen und Metallschrott ab. Es entstand ein Schaden von gut 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf - Einbruch in Werkstatt

Auch in eine Firmenhalle/Werkstatt in der Gartenstraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 12. Und 15.06.26 ein. Auch hier konnten die Täter nach Einbruch diverse Geräte abtransportieren, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Wer schlägt geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwies die Polizei einen 33-Jährigen in den Abendstunden des 15.06.26 in Uelzen. Der Mann hatte gegen 19:30 Uhr sein Kind sowie seine Ehefrau geschlagen, so dass alarmierte Polizeibeamte eingriffen und nun wegen Körperverletzung ermitteln. Parallel wurden Maßnahmen im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes für die Ehefrau eingeleitet.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Uelzen - Streit am ZOB - unter Alkoholeinfluss - geschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine 36-Jährigen nach einem handfesten Streit mit einem 35-Jährigen in den späten Nachmittagsstunden des 15.06.26 am ZOB, Hoefftstraße. Die beiden Männer waren gegen 17:45 Uhr im alkoholisierten Zustand (0,99 und 2,8 Promille) in Streit geraten. Dabei schlug der 36-Jährige dem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser Nasenbluten erlitt. Die Polizei ermittelt.

Gegen 20:00 Uhr kam es dann in der St.-Viti-Straße zu einem Streit zwischen einem 14-Jährigen und einen 43-Jährigem. Nachdem sich der Jugendliche bedroht gefühlt hatte, sprühte er Pfefferspray in die Richtung des 43-Jährigen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

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