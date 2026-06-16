Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei sucht nach vermissten dementen Senior - 86-Jährigen verschwindet am Schafstall im Wald - Feuerwehr, Drohnen, Hunde und Hubschrauber im Sucheinsatz - "Wer sah 86-Jährigen mit grau-grünem

Lüneburg (ots)

Amelinghausen/Betzendorf - Polizei sucht nach vermissten dementen Senior - 86-Jährigen verschwindet am Schafstall im Wald - Feuerwehr, Drohnen, Hunde und Hubschrauber im Sucheinsatz - "Wer sah 86-Jährigen mit grau-grünem Hut?"

Nach einem vermissten 86-Jährigen suchen weiterhin Polizei und weitere Einsatzkräfte seit den frühen Abendstunden des 15.06.26 im Bereich Amelinghausen/Betzendorf. Der an Demenz erkranke Senior war gegen 17:00 Uhr bei einem Aufenthalt/Spaziergang im Bereich des "Schafstall", Auf der Kalten Hude im Wald verschwunden. Suchmaßnahmen der Angehörigen sowie von Polizei, Feuerwehr, Hunden, Drohnen und einem Polizeihubschrauber verliefen bis in die Nachtstunden ohne Erfolg ... werden jedoch aktuell fortgesetzt.

Der Vermisste ist 86 Jahre alt, ca. 185cm groß, gut zu Fuß, Bekleidung: zweifarbige blaue Steppjacke, dunkelgraue Hose, helle Schuhe, grau-grüner Hut, führt ggf. eine rote Schleppleine mit sich.

"Wer sah 86-Jährigen mit grau-grünem Hut?"

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

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