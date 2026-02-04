PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall durch Schneeverwehungen

Nohra (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landstraße 1034, zwischen Nohra und Wipperdorf, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin musste hier aufgrund von Schneeverwehungen bremsen. Durch die Winterglätte kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Es entstand unfallbedingter Sachschaden am Fahrzeug. Alle Insassen des Fahrzeugs blieben zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

