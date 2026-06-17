Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" - Polizei ist präsent und kontrolliert - "per Knopfdruck mit dem Scooter auf 47 km/h" ++ Rettungssanitäter bedroht und gegen RTW gespuckt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" - Polizei ist präsent und kontrolliert - "per Knopfdruck mit dem Scooter auf 47 km/h"

Im Rahmen ihrer Schwerpunktmaßnahmen zur Reduzierung von Verkehrsunfällen waren Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit am 16.06.26 im Lüneburger Stadtgebiet präsent und kontrollierte u.a. Am Grasweg mit dem Schwerpunkt "Ablenkung". Dabei ahndeten die Beamten mehr als 25 Handy-, Gurt- und sonstige Verstöße.

In einem Fall stoppten die Beamten am Schnellenberger Weg auch einen 21-Jährigen mit einem "frisierten" E-Scooter. Dieser konnte mit Tastenkombination innerhalb kürzester Strecke auf gut 47 km/h beschleunigen. Den jungen Mann erwarten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Weitere Kontrollen folgen ...

Adendorf - Streit aufgrund Parksituation - Kopfplatzwunde nach Stoß gegen Pkw-Tür - Polizei ermittelt

Eine Kopfplatzwunde erlitt ein 65-Jähriger in den späten Abendstunden des 16.06.26 nach einem Streit mit einem 64-Jährigen auf der Straße in Adendorf. Die beiden "Jung-Senioren" waren nach derzeitigen Ermittlungen gegen 21:50 Uhr aufgrund einer Park-Situation in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der jüngere den 65-Jährigen mit dem Kopf gegen eine Pkw-Tür, so dass dieser die Platzwunde erlitt. Im weiteren Verlauf kam es zu weiteren wechselseitigen Faustschlägen und einer Rangelei. Die Polizei leitete gegen beide Beteiligte entsprechende Strafverfahren ein.

Melbeck - Bus fährt über den Fuß - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 13 Jahre alter Schüler in den Nachmittagsstunden des 16.06.26 an einer Bushaltestelle in der Schützenstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Fahrer eines Gelenkbusses gegen 15:45 Uhr im Bereich der Schule leicht über den abgesenkten Bordstein und den Fuß des Jungen gefahren. Dieser wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an.

Barendorf - mit Radfahrer kollidiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 62 Jahre alte Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 16.06.26 bei einer Kollision mit einem Pkw VW eines 65-Jährigen. Der VW-Fahrer war gegen 16:40 Uhr auf der Kreisstraße 40 von Wendisch Evern nach Barendorf unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 28 nach rechts abbiegen. Dabei hielt der Pkw-Fahrer touchierte jedoch beim Anfahren den kreuzenden Radfahrer. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Lüneburg - alkoholisiert in "Schlangenlinien" unterwegs - 1,1 Promille

Einen 67 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.06.26 im Bülows Kamp. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 17:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,19 Promille fest. Parallel hatten andere Verkehrsteilnehmer den Mann mit auffälliger Fahrweise (deutlich überhöhte Geschwindigkeit und in Schlangenlinien) fahren sehen. Die Polizei stellte den Führerschein im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "ohne Worte" - von drei Personen angepöbelt und gegen Kopf geschlagen - Rettungssanitäter bedroht und gegen RTW gespuckt

Gegen einen 32-Jährigen sowie zwei noch unbekannte Begleiter ermittelt die Polizei nach einem Angriff auf einen 24-Jährigen wegen Körperverletzung. Die Männer hatten in den Abendstunden des 16.06.26 gegen 19:30 Uhr im Develangring den 24-Jährigen angepöbelt, in geschlagen und beleidigt.

Kurze Zeit später bedrohte der 32-Jährige gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts im Develangring einen Rettungssanitäter. Ergänzend spuckten alle drei Männer auch noch gegen den Rettungswagen des Sanitäters. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Hintergrund:

Die Polizei und restliche "Blaulichtfamilie der Region" verurteilt das Verhalten nochmals auf das Deutlichste. "Wer diejenigen angreift, die für Recht und Ordnung einstehen, stellt nicht nur die Sicherheit der Einsatzkräfte infrage, sondern untergräbt das Fundament unseres demokratischen Zusammenlebens. Wir dürfen nicht zulassen, dass Respekt und Anstand gegenüber den Menschen, die täglich ihr Leben riskieren, verloren gehen", sagt der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, Polizeidirektor Oliver Suckow.

Parallel wird in diesem Zusammenhang auch nochmal an die Kampagne/Ausstellung des DGB sowie u.a. der Gewerkschaft der Polizei erinnert, die im Februar 2026 im Kreishaus in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ausgestellt wurde. Diese machte auf Übergriffe und zunehmende Gewalt gegenüber Beschäftigten im öffentlichen und privaten Sektor aufmerksam. Feuerwehrleute und Polizisten werden angepöbelt, Krankenpfleger oder Behördenmitarbeitende bedroht, Verkehrsbeschäftigte angegriffen - diese und ähnliche Situationen seien für viele Menschen, die täglich Dienste für das Gemeinwesen leisten, traurige Realität, teilte der Landkreis mit. Die wachsende Alltagsaggression führt dem DGB zufolge außerdem dazu, dass auch Erkrankungen, Fluktuation und Personalmangel zunehmen - was wiederum das öffentliche Leben und die Versorgung beeinträchtigen könne.

Dannenberg - Einbruch auf Firmengelände - Werkzeuge mit Anhänger abtransportiert

Auf ein Firmengelände im Industriegebiet Fangeln brachen Unbekannte in der Nacht zum 17.06.26 ein. Die Täter gelangten über einen Zaun auf das Grundstück, brachen mehrere Container und einen Wohnwagen auf und transportierten in der Folge mit einem Pkw-Anhänger ohne Kennzeichen (vom Gelände) diverse Werkezeuge ab. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Zeugen nach Nötigung/ Gefährdung im Straßenverkehr gesucht

Nach einer Nötigung/Gefährdung im Straßenverkehr in den Mittagsstunden des 12.06.26 gegen 12:30 Uhr im Plater Weg sucht die Polizei mögliche Zeugen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Fahrer eines Kleinwagens die Plater Allee in Richtung Lüchow unterwegs, überholte dabei den Fahrer eines Pkw VW grob verkehrswidrig und scherte kurz vor dem VW wieder ein, sodass dieser eine Gefahrenbremsung machen muss. Es kam zum Beinaheunfall. Anschließend blockierte der Kleinwagen die Fahrbahn in beide Richtungen, sodass der entgegenkommende Verkehr nicht vorbeifahren konnte. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -277, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" - Polizei ist präsent und kontrolliert - Flucht mit selbstgebautem E-Krad vor der Polizei scheitert

Im Rahmen ihrer Schwerpunktmaßnahmen zur Reduzierung von Verkehrsunfällen waren Einsatzkräfte der Polizeistation Bad Bevensen am 16.06.26 im Bevensener Stadtgebiet und Fußgängerzone präsent und kontrollierte u.a. mit dem Schwerpunkt "E-Scooter und Pedelecs".

Dabei ahndeten die Beamten mehrere Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Fahren und Drogeneinfluss, Handynutzung und Befahren der Fußgängerzone. In zwei Fällen wurde der genutzte E-Scooter vor Ort im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Dabei waren die BeamtInnen neben einem Funkstreifenwagen auch ein Dienstmotorrad präsent. Noch vor der Polizei zu flüchten versuchte ein 50-Jähriger in der FuZo der Lüneburger Straße. Er war gegen 15:00 Uhr mit einem selbstgebauten elektrischen Pedelec (ohne Zulassung und Pflichtversicherung) unter Drogeneinfluss unterwegs.

Den Anhalte-Aufforderung der Polizei kam der Mann nicht nach, so dass er die Flucht ergriff, jedoch nicht "schnell genug für das Polizeimotorrad" war. Der Bevenser warf sein E-Krad weg und flüchtete in ein Gebäude, wo Beamte ihn dann zur Rede stellten. Das selbstgebaute Pedelec lief mit Gasgriff gute 41,5 km/h Spitze und wurde im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren beschlagnahmt.

... weitere Kontrollen folgen.

Uelzen - "damit wäre die halbe Mannschaft schon ausgestattet gewesen" - Ladendieb scheitert mit Trikotdiebstahl in Bekleidungsgeschäft - Polizei fahndet

Auf insgesamt sechs WM-Trikots der Deutschen Nationalmannschaft hatte es ein junger Mann in den Nachmittagsstunden des 16.06.26 in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße abgesehen. Dabei versuchte der Ladendieb die Trikots gegen 15:15 Uhr mit einer präparierten Tasche/Tüte aus dem Geschäft zu schmuggeln, wurde jedoch dabei von Mitarbeitern ertappt und ergriff die Flucht. Die Tasche/Tüte mit den Trikots der "Natio" ließ er fallen. Die Polizei ermittelt und wertet nun auch Videomaterial aus. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Vandalismus bei Kleingartenverein - mehrere Tore und Beete beschädigt

Mehrere Tore sowie Beete beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 15. auf den 16.06.26 im Kleingartenverein in der Hauenriede. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 16.06.26 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 34 Jahre alter Pkw-Führer, wurde mit 157 bei erlaubten 100 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Fahrverbot.

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