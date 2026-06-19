Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kind von Pkw erfasst - auf Fahrbahn gelaufen - vorsorglich über die Nacht im Klinikum ++ Rundballen brennen durch Funkenflug - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Fußgänger tritt auf Fahrbahn ++

Lüneburg (ots)

Presse - 19.06.26 ++

Lüneburg

Südergellersen - Autofahrer angegriffen - Polizei ermittelt gegen Fahrer eines Pkw VW Passat

Zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr kam es in den Morgenstunden des 18.06.26 in der Kirchgellerser Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Fahrer eines Pkw VW Passat aus dem Landkreis Lüneburg einen 27-Jährigen mit seinem Pkw Ford Fiesta gegen 06:00 Uhr in der Ortschaft ausgebremst, so dass es zu einem Wortwechsel kam. In diesem Zuge schlug der VW-Fahrer dem 27-Jährigen und beschädigte die Seitenscheibe des Fiesta. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Der VW-Fahrer ergriff die Flucht. Der 27-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zu dem VW-Fahrer dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit zwischen Männern - mit der Faust geschlagen - Verstoß gegen Aufenthaltsverbot

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei jeweils 22 Jahre alten Männern kam es in den späten Nachmittagsstunden des 18.06.26 Bei der Abtsmühle. Die beiden Männer waren gegen 17:45 Uhr vermutlich aufgrund eines Geldscheins aneinandergeraten und hatten sich kurz "geboxt". Einsatzkräfte der Polizei schritten ein und ermitteln nun gegen beide Männer wegen des Verdachts des Raubs und Körperverletzung. Einen der Aggressoren nahmen die Beamten parallel zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Gegen ihn war bereits ein längerfristiges polizeiliches Aufenthaltsverbot für Bereiche der Innenstadt erlassen worden.

Thomasburg, OT. Radenbeck - durch die Hintertür ins Wohnhaus eingeschlichen - Geldbörse mitgenommen

Eine Geldbörse konnte ein Einschleichdieb in den Morgenstunden des 18.06.26 in einem Wohnhaus Im Siek in Radenbeck erbeuten. Der Täter hatte sich zwischen 10:30 und 12:00 Uhr durch eine unverschlossene Hintertür ins Gebäude begeben, diverse Schränke durchwühlt und die Brieftasche mitnehmen können. Hinweise auch zu verdächtigen Personen, Radfahrern oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Apotheke und Hinterhof - vermutlich keine Beute

In das Gebäude einer Apotheke in der Bardowicker Straße sowie einem Hinterhof in der Rosenstraße brach ein Unbekannter in der Nacht zum 18.06.26 ein. Dabei gelangte der Täter gewaltsam über eine Tür in die Räumlichkeiten, sah sich um, nah jedoch vermutlich wie auch auf dem Hinterhof nichts mit. Es entstand ein Schaden von mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kind von Pkw erfasst - auf Fahrbahn gelaufen - vorsorglich über die Nacht im Klinikum

Vorsorglich über die Nacht im Klinikum wird eine 8-Jährige nach einem Verkehrsunfall am/im Tüner Berg beobachtet. Das Mädchen war in den Nachmittagsstunden des 18.06.26 gegen 17:20 Uhr nach derzeitigen Ermittlungen unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und wurde dort von dem Pkw VW einer 72-Jährigen erfasst/touchiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Neetze - Rundballen brennen durch Funkenflug - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand und Feuerwehreinsatz im Bereich von gut 40 Rundballen kam es in den Nachmittagsstunden des 18.06.26 auf einem Feld in der Jürgenstorfer Straße. Die Feuerwehr löschte gegen 15:30 Uhr die Rundballen. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand das Feuer möglicherweis zeitversetzt aufgrund der Trockenheit, durch das Abbrennen eines Nestes von Eichenprozessionsspinnern im weiteren Bereich. Es entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Ebstorf - Einbruch in Einfamilienhaus - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Im Forstland kam es in den Morgenstunden des 18.06.26 zwischen 09:00 und 10:00 Uhr. Die Täter waren durch ein auf-Kipp-stehendes Fenster ins Gebäude eingedrungen, sahen sich um und nahmen Schmuck mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Uelzen - Fußgänger tritt auf Fahrbahn - mit Außenspiegel touchiert - leicht verletzt

Schmerzen erlitt ein 29 Jahre alter Fußgänger in den Morgenstunden des 18.06.26 in der Hansestraße. Der junge Mann war gegen 08:45 Uhr auf die Fahrbahn getreten und wurde dort durch den Seitenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw eines 33-Jährigen touchiert. Sachschaden entstand nicht.

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