Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorradfahrer verliert Kontrolle und verunfallt - schwer verletzt ++ Pkw kollidieren - leicht verletzt - 17.500 Euro Schaden ++ mit Baum kollidiert - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kindergarten - keine Beute

In die Kita im Embser Kirchweg brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 20. und 22.06.26 ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, brachen Türen im Inneren auf und durchsuchten diverse Behältnisse und Schränke. Größere Beute konnte die Einbrecher nicht machen, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit aufgrund Essensbestellung - wechselseitig geschlagen, bedroht und beleidigt

Nach einem Streit vermutlich um eine Essensbestellung kam es in den Abendstunden des 21.06.26 zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Männern in einem Gastronomiebetrieb in der Bardowicker Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 28 Jahre alter Kunde gegen 20:45 Uhr mit zwei 29 und 30 Jahre alten Mitarbeitern des Gastrobetriebs in Streit geraten. Dabei soll man sich auch beleidigt und durch Zeigen von Messer gedroht haben, so dass es in der Folge zu wechselseitigen Körperverletzungen vor dem Gastrobetrieb kam. Alarmierte Polizeibeamte trennten die drei Männer. Diese erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt. Ergänzende weitere Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amelinghausen - Geldbörse gestohlen - Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 87-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 22.06.26 in einem Einkaufsmarkt im Grenzweg. Dabei nutzten die Täter gegen 09:45 Uhr eine günstige Gelegenheit und griffen sich die Börse der Seniorin aus der umgehängten Handtasche. Es entstand ein Schaden von gut 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Melbeck - Anhängerplane gestohlen

Eine sog. Hochplane für einen Anhänger stahlen Unbekannte in der Nacht zum 22.06.26 von einem Grundstück in der Uelzener Straße. Dabei wurde die Plane von dem Anhänger demontiert. Es entstand ein Schaden von mehr als 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Soderstorf - Pedelecs aus Carportschuppen gestohlen

Zwei Pedelecs stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 18. bis 21.06.26 aus einem Carportschuppen in der Wohlesbütteler Straße. Die Täter hatten ein Vorhängeschloss aufgebrochen und danach die Sicherungen der Pedelecs überwunden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Embsen, OT. Oerzen - Pkw kollidieren - leicht verletzt - 17.500 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 22.06.26 auf der Kreisstraße 10. Eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mitsubishi war gegen 08:45 Uhr aus der Straße Im Hasel in die Kreisstraße eingebogen und hatte die Vorfahrt einer 40 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Tesla übersehen. Durch die Kollision wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 17.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - in Bücherei eingebrochen - Blutspur hinterlassen

In die Räumlichkeiten der Bücherei Amtsfreiheit brachen Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 21.06.26 ein. Dabei zerstörten die Täter ein doppelverglastes Fenster im Untergeschoss, gelangten ins Gebäude, nahmen jedoch vermutlich nichts mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Im Rahmen der Spurensuche und -sicherung stellten die Beamten auch Blutanhaftungen fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Bergen (Dumme), OT. Jiggel - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 50 Jahre alten Fahrer eines Pkw Citroen stoppte die Polizei in den Abendstunden des 21.06.26 in Jiggel. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 20:15 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Bad Bevensen - Motorradfahrer verliert Kontrolle und verunfallt - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Motorradfahrer in den Mittagsstunden des 21.06.26 auf der Landesstraße 252 - Demminer Allee. Der junge Mann aus der Region verlor gegen 13:00 Uhr aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte mehrere Meter über den Asphalt. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Unfallumständen dauern an.

Uelzen, OT. Pieperhöfen - Kollision bei Überholmanöver - Pkw fährt weiter - "bitte melden"

Zu einer leichten Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Mittagsstunden des 21.06.26 auf der Bundesstraße 191 im Bereich Pieperhöfen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte en 66 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW gegen 11:10 Uhr zu einem Überholmanöver in einer Fahrzeugkolonne angesetzt. Dabei übersah der BMW-Fahrer einen bereist von hinten überholenden Pkw (vermutlich Porsche), so dass es zu einer leichten Kollision kam. Der "Porsche-Fahrer" wich noch leicht auf den Seitenstreifen aus, fuhr jedoch auch weiter. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro. Die Polizei bittet nun den anderen Unfallbeteiligten ("Porsche-Fahrer) sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt, OT. Stadensen - mit Leichtkraftrad verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer in den frühen Abendstunden des 21.06.26 auf dem Parkplatz des Sommerbads in der Ernst-Rust-Straße. Der Jugendliche hatte gegen 18:00 Uhr in einer Kurve die Kontrolle verloren und rutschte in einen entgegenkommenden Pkw VW einer 53-Jährigen. Dabei geriet die Hand des Jugendlichen unter einen Reifen des VW. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Rosche - mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 48 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Nachmittagsstunden des 21.06.26 auf der Kreisstraße 16 - Dorfstraße. Der Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg war gegen 17:30 Uhr zwischen Katzien und Borg von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Uelzen - hochwertiges Pedelec gestohlen

Ein hochwertiges gesichertes Pedelec der Marke Ghost stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 21.06.26 im Bereich des ZOB in der St.-Viti-Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 4.000 Euro. Die Polizei hat das Pedelec zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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