Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ schwerere Verkehrsunfall - Sattelschlepper fährt auf stehendes Baustellenfahrzeug auf ++ hochwertigen gelben Pkw Porsche 718 Spyder RS gestohlen ++ Pool beschädigt ++ Traktor raucht auf Feld ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - schwerere Verkehrsunfall - Sattelschlepper fährt auf stehendes Baustellenfahrzeug auf - zwei Verletzte - Ostumgehung voll gesperrt

Auf ein stehendes Baustellenfahrzeug fuhr der 41 Jahre alte Fahrer eines Sattelschleppers in den Mittagsstunden des 24.06.26 auf der Lüneburger Ostumgehung - Bundesstraße 4/209 - in Fahrtrichtung Süden auf. Kurz hinter der Anschlussstelle Deutsch Evern war der Lkw gegen 11:45 Uhr auf den Baustellen-Lkw aufgefahren. Der 41-Jährige sowie eine Person im Baustellenfahrzeug wurden zum Teil schwer verletzt. Aufgrund des Sachschadens und des Trümmerfelds musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme dauern weiterhin an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Adendorf - hochwertigen gelben Pkw Porsche 718 Spyder RS gestohlen - Polizei fahndet

Einen hochwertigen und auffälligen Pkw Porsche 718 Spyder RS stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 23.06.26 aus einer Tiefgarage in der Fliederstraße. Dabei konnten die Täter das Fahrzeug unbemerkt starten und damit wegfahren. Der Sportwagen im Wert von mehr als 150.000 Euro hat eine auffällige gelbe Lackierung verschiedene Schriftzüge und auf den Türen jeweils die Zahl "63" in dunklerem gelb lackiert. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Betzendorf - Polizei warnt vor sog. "Schockanrufen" - Warnhinweise auch über den WhatsApp-Kanal der Polizei - Seniorin übergibt Münzen und Schmuckstücke - Polizei mahnt "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl"

Zu einer Vielzahl von sog. Schock-Anrufen durch angebliche PolizeibeamtInnen oder StaatsanwältInnen kam es am gestrigen 23.06.26 in der Region Lüneburg. Nachdem sich die ersten betroffenen BürgerInnen bei der Polizei gemeldete hatten, reagierte die Polizei mit einer Warnmeldung über den WhatsApp-Kanal der #Polizei Lüneburg, die mehr als 100-mal geteilt wurde. Die meisten BürgerInnen fielen glücklicherweise nicht auf die perfiden und professionellen Täter rein.

Geschockt von einer Meldung, dass "ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht hätte", übergab eine Seniorin in Betzendorf am späten Nachmittag Münzen und Schmuck an einen Täter/Abholer. Der Schwindel flog erst im Nachhinein auf. Die Polizei ermittelt.

Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Betzendorf am 23.06.26 nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt nochmals und rät:

· Misstrauisch sein

· Kontaktaufnahme hinterfragen

· kein Geld überweisen

· keine Wertsachen übergeben

· die Polizei verständigen

Für Meldungen und Warnhinweise der Polizei in der Region abonnieren Sie gerne über WhatApp den Kanal der #Polizei Lüneburg bzw. die Kanäle #Polizei Lüchow-Dannenberg und #Polizei Uelzen.

Dahlem - Pkw gerät während Fahrt in Brand - technischer Defekt?

Zu einem Vollbrand eines Pkw Daimler-Benz ML kam es in den Mittagsstunden des 23.06.26 Im Dorf. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte das Fahrzeug während der Fahrt gegen 12:30 Uhr Feuer gefangen und brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Einbruch in Bäckerei - keine Beute

In die Verkaufsräume einer Bäckerei im Bülows Kamp brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.06.26 ein. Dabei wurde die Glasschiebtür eingeschlagen, so dass der Verkaufsraum betreten werden konnte. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit und wechselseitige Handgreiflichkeiten

Zu einem verbalen Streit und wechselseitigen Handgreiflichkeiten kam es in den Nachmittagsstunden des 23.06.26 am Kreidebergsee, Am Kreideberg. Zwei 27 und 30 Jahre alte Männer waren gegen 16:30 Uhr in Streit geraten und schlugen sich in der Folge gegenseitig. Die Polizei war vor Ort, trennte die Streithähne und leitete entsprechende Strafverfahren ein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren vor Ort nicht abschließend zu ergründen.

Lüneburg - Fahrrad geklaut - Täter ermittelt - "Drahtesel" wieder ausgehändigt

Wegen Diebstahls eines Fahrrads ermittelt die Polizei gegen einen 34-Jährigen aus Lüneburg. Der Mann hatte in der Nacht zum 23.06.26 das Fahrrad einer 42-Jährigen in der Soltauer Allee gestohlen und mit zu seiner Wohneinrichtung genommen. Zeugen fiel das dort deponierte Fahrrad auf, so dass diese die Polizei informierten. Die Beamten konnten am 23.06.26 das Fahrrad im Wert von 700 Euro erst dem Dieb und dann der Eigentümerin, die den Diebstahl zur Anzeige gebracht hatte, zuordnen und dieser übergeben.

Adendorf - Ladendieb scheitert - Kaffee im Wert von mehr als 220 Euro im Visier

Kaffeebohnen im Wert von mehr als 220 Euro versuchte ein 20-Jähriger in den Mittagsstunden des 23.06.26 in einem Lebensmittelmarkt in der Artlenburger Landstraße zu stehlen. Der junge Mann hatte gegen 11:00 Uhr versucht die Bohnen in einem Rucksack durch den Kassenbereich zu schmuggeln, wurde jedoch dabei durch Mitarbeiter ertappt. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls.

Lüneburg - mit Rennradfahrer kollidiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 59 Jahre alter Radrennfahrer in den Nachmittagsstunden des 23.06.26 in der Jägerstraße. Ein 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot war gegen 17:00 Uhr aus dem Schnellenberger Weg nach links in die Jägerstraße abgebogen und kollidierte mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Dieser stürzte. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Thomasburg - Traktor raucht auf Feld - Feuerwehr im Einsatz

Zu einer straken Rauchentwicklung kam es in den Mittagsstunden des 22.06.26 bei einem auf einem Feld im Hagenweg befindlichen Traktor New Holland. Vermutlich aufgrund technischer Probleme war es gegen 12:00 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Halter sowie die Feuerwehr waren im Löscheinsatz. Es entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Luckau - LKW und PKW kollidieren - Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden

Am 23.06.2026 ereignete sich auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Bülitz und Mammoißel ein Verkehrsunfall. Ein LKW mit Anhänger befuhr gegen 10:45 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Mammoißel und überquerte die Landesstraße 261, ohne einem bevorrechtigten PKW-Volvo die Vorfahrt zu gewähren. Der 23 Jahre alte Verursacher erlitt leichte Verletzungen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Dannenberg - Container aufgebrochen

Im Zeitraum vom 15.06.2026 bis zum 23.06.2026 wurde der Maschendrahtzaun zum Hinterhof des Geländes einer Firma aufgeschnitten. Anschließend betraten bislang unbekannte Personen das Grundstück im Breeser Weg und öffneten gewaltsam einen Container. Zudem wurde aus einem offenstehenden Container ein Schneidetisch entwendet. Die Ermittlungen zu weiterem Diebesgut und dem genauen Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Pool beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht zum 24.06.2026 wurde in einem Kleingarten in der Lessingstraße ein 15.000 Liter Pool beschädigt. Das Wasser lief komplett aus. Durch den Schaden im Wert von einigen Hundert Euro ist der Pool vorerst nichtmehr nutzbar. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Polizeibekannte Männer geraten in Streit

Drei polizeibekannte Männer gerieten am Abend des 23.06.2026 in der St.-Viti-Straße in einen Streit. Nach einer Bedrohung durch einen 55-Jährigen gegen einen 39 Jahre alten Mann, schlug ein 32-Jähriger gegen 21:30 Uhr den 55-Jährigen mit der flachen Hand in das Gesicht und verletzte ihn leicht. Bereits wenige Stunden zuvor ist der 32-Jährige bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Veerßer Straße aufgefallen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in der Greyerstraße kam es am 23.06.2026 gegen 17:55 Uhr zu einem Auffahrunfall, nachdem ein BMW Mini auf einen verkehrsbedingt bremsenden VW Tiguan auffuhr. Die Beifahrerin im Tiguan erlitt leichte Verletzungen.

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