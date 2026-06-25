Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Ermittlungen dauern an ++ Fahrraddiebstahl im Schulweg ++ Ermittlungen wegen Brandstiftung ++ Auffahrunfall - Frau leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Auseinandersetzungen in Unterkunft

Nach einem Streit am 24.06.2026 gegen 18:10 Uhr in einer Unterkunft im Papageienweg gerieten eine 27 Jahre alte Frau und eine 51 Jahre alte Frau in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei verletzten sich beide gegenseitig. Aufgrund dieser Auseinandersetzung gerieten wenige Minuten später zwei Männer in der Unterkunft aneinander. Auch diese beiden wurden leicht verletzt. Einer von ihnen im Alter von 46 Jahren erhielt im Anschluss einen Platzverweis. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Diebstahl von Parfüm beobachtet

Ein Mann entwendete am 24.06.2026 gegen 14:00 Uhr Parfüm und Kosmetikartikel aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und den 21 Jahre alten Mann ansprechen. Das Diebesgut im Wert von weniger als 200 Euro verblieb in der Drogerie. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Ermittlungen dauern an

Am 25.06.2026 gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen Bei der Abtspferdetränke gemeldet. Vor Ort konnte ein 39 Jahre alter Mann mit leichten Verletzungen angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde dieser von zwei Männern angepöbelt und von einem von ihnen geschlagen. Anschließend ist es zu einer Rangelei gekommen. Die Ermittlungen der Polizei zu weiteren beteiligten Personen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Vögelsen - Männer entwenden Ware aus Geschäft

Aus einem Geschäft in der Lüneburger Straße entwendeten am Abend des 24.06.2026 zwei derzeit unbekannte Männer Ware, indem sie diese in Gartensäcke steckte und das Geschäft verließen. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit einem PKW in Richtung Mechtersen. Der Wert des Diebesgutes ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barendorf - Maskierte Person in Apotheke - Kein Diebesgut bekannt

Ein maskierter Mann verschaffte sich am 25.06.2026 gegen 03:30 Uhr Zutritt zu einer Apotheke in der Lüneburger Straße. Als eine Frau den Mann beobachtete, flüchtete dieser. Diebesgut ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht erbeutet worden. Nach ersten Erkenntnissen, nutzte die maskierte Person ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall - Frau leicht verletzt

Ein Ford Fiesta und ein VW Polo fuhren in dieser Reihenfolge am 24.06.2026 gegen 17:45 Uhr die Straße Am Schifferwall in Fahrtrichtung Bockelmannstraße. Aufgrund einer Einsatzfahrt eines Funkstreifenwagens der Polizei musste der Fahrer die Fahrerin des Fords verkehrsbedingt bremsen. Die 50 Jahre alte Fahrerin des VWs fuhr daraufhin auf den Ford auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrerin des Fords erlitt leichte Verletzungen.

Amelinghausen - LKW und Transporter kollidieren

Am Morgen des 25.06.2026 gegen 09:10 Uhr fuhr ein LKW von einem Parkplatz in der Oldendorfer Straße auf diese auf. Dabei touchierte der LKW, während der 36 Jahre alte Fahrer einlenkte, einen geparkten Transporter. Dieser wurde bei der Kollision teilweise aufgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Fahrraddiebstahl im Schulweg

Ein Mountainbike der Marke Bergamont im Wert von einigen Hundert Euro wurde im Zeitraum vom Morgen des 23.06.2026 bis zum Nachmittag des 24.06.2026 an einer Schule im Schulweg entwendet. Das Fahrrad soll zuvor dort angeschlossen abgestellt worden sein. Das Fahrradschloss wurde ebenfalls nicht mehr aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Aufstrich-Glas geworfen - Frau verletzt

Am 24.06.2026 gegen 12:05 Uhr warfen bislang unbekannte Personen an einem Kiosk im Haspelweg ein volles Aufstrich-Glas in Richtung einer Frau. Das Glas zerbrach neben ihrem Bein, wodurch sie durch Splitter verletzt wurde. Die beiden Personen von denen das Nutellaglas geworfen wurde, entfernten sich in derzeit unbekannte Richtung und wurden im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen. Die verletzte Frau wurde medizinisch versorgt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Ermittlungen wegen Brandstiftung

An drei Stellen brannte am Nachmittag des 24.06.2026 Bodenvegetation in einem Waldstück nördlich der Bundesstraße 493 zwischen Tatern und Rätzlingen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Mehreren Zeugenaussagen nach wurde ein Fahrradfahrer nahe des Brandortes gesichtet. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen, um die Ermittlungen zu unterstützen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Brand eines Wohnwagens

In einem Kleingartenverein nahe der Ilmenau in der Straße Johnsburg brannte am Mittag des 24.06.2026 ein Wohnwagen. Um kurz vor 14:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über eine Rauchentwicklung an der genannten Örtlichkeit informiert. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

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