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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit einem Atemalkoholwert von 0,92 Promille war ein Pkw-Fahrer in Gronau unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die eingesetzten Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

In der vergangenen Woche stellte die Polizei im Kreis Borken insgesamt 20 Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnahmen. In allen Fällen musste den Fahrern durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem Vorfall in Gronau sechs weitere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss. Zudem kontrollierten die Beamten in Ahaus zwei und in Heek einen Verkehrsteilnehmer, die alkoholisiert ein Auto führten. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen ein Fahrzeugführer in Vreden sowie drei weitere in Ahaus.

Im Südkreis stellte die Polizei zwei Verkehrsteilnehmer in Bocholt fest, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. Darüber hinaus trafen die Einsatzkräfte in Bocholt zwei sowie in Borken und Isselburg jeweils einen Fahrzeugführer an. Auch sie standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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