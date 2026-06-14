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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Diebstahl von Lagerfläche

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Ruthmannstraße;

Tatzeit: zwischen 11.06.2026, 17.00 Uhr, und 13.06.2026, 07.00 Uhr;

Unbekannte haben in Gescher-Hochmoor zwei Container mit Kabelmaterial gestohlen. Diese lagerten auf einer eingezäunten Fläche an der Ruthmannstraße. Um darauf zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam am Eingangstor zu schaffen gemacht. Zu dem Vorfall kam es zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen. Das Kriminalkommissariat in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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