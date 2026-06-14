POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Diebstahl von Lagerfläche

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Am Marienplatz; Tatzeit: zwischen 11.06.2026, 18.00 Uhr, und 13.06.2026, 09.30 Uhr; Metalldiebe haben in den vergangenen Tagen in Bocholt-Mussum mehrere Fallrohre entwendet. Dazu kam es auf einem Grundstück an der Straße Am Marienplatz: Um an ihre Beute zu gelangen, machten sich die Täter dort an einem Haus und zwei Hütten zu schaffen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend ...

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