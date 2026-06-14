POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Diebstahl von Lagerfläche
Gescher (ots)
Tatort: Gescher-Hochmoor, Ruthmannstraße;
Tatzeit: zwischen 11.06.2026, 17.00 Uhr, und 13.06.2026, 07.00 Uhr;
Unbekannte haben in Gescher-Hochmoor zwei Container mit Kabelmaterial gestohlen. Diese lagerten auf einer eingezäunten Fläche an der Ruthmannstraße. Um darauf zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam am Eingangstor zu schaffen gemacht. Zu dem Vorfall kam es zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen. Das Kriminalkommissariat in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to)
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