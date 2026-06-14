POL-BOR: Gronau - Unfall auf Parkplatz
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;
Unfallzeit: 12.06.2026, zwischen 16.30 Uhr und 16.35 Uhr;
Ein Unbekannter hat am Freitag in Gronau ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der dabei beschädigte weiße Audi hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ochtruper Straße gestanden. Dort kam es zwischen 16.30 Uhr und 16.35 Uhr zu dem Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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