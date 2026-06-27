Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand einer elektrischen Orgel in einer Kirche ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ keine Verletzten ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Barum OT St. Dionys

Am 27.06.2026 gegen 14:15 Uhr wurde eine Rauchentwicklung bei einer Kirche im Gotenweg in St. Dionys gemeldet. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand eine elektrische Orgel innerhalb der Kirche in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch die Empore sowie eine Treppe beschädigt. Es wurden keine Personen im Kirchenkomplex festgestellt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit rund eine Millionen Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

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