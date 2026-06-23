Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Zinnowitz

Zinnowitz (ots)

Am 23.06.2026 gegen 03:40 Uhr kam es in Zinnowitz in der Straße Am Strummin zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Beim Eintreffen am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass das Wohnhaus bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehr befand sich bereits vor Ort und führte Löscharbeiten durch. Dabei kamen insgesamt 38 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Zinnowitz, Trassenheide und Zempin zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Beide Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungswagen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das Wohnhaus wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird zunächst auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Zur Ermittlung der Brandursache kommt am heutigen Nachmittag ein Brandursachenermittler vor Ort.

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