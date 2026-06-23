Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 105 im Februar

B105 Stralsund (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Vorfall am Dienstag, dem 3. Februar 2026, kurz vor 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 105 aus Richtung Martensdorf in Richtung Karnin (Landkreis Vorpommern-Rügen) ereignet haben.

Hinter der Ampelkreuzung auf Höhe der Ortschaft Niepars soll der 50-jährige deutsche Fahrer eines orangefarbenen Kia mit Brandenburger Kennzeichen (mit dem Kürzel SEE) eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Ribnitz-Damgarten überholt haben.

Während des Überholvorgangs soll sich im Gegenverkehr ein blauer VW Polo befunden haben. Nach bisherigen Erkenntnissen musste dessen Fahrzeugführer ausweichen und auf den rechten Randstreifen fahren, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der VW Polo kam anschließend offenbar unbeschadet zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Geschehens herrschten winterliche Straßenverhältnisse. Insbesondere an den Fahrbahnrändern befand sich Schneematsch.

Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich das besondere Interesse der Kriminalpolizei an den Fahrer oder die Fahrerin des blauen VW Polo sowie an weitere bislang unbekannte Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/ 6720 entgegen. Alternativ können Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern gegeben werden.

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