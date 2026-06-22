Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung: Polizeieinsatz zu einem verdächtigen Paket in Strasburg

Strasburg (LK VG) (ots)

Am 22.06.2026 gegen 12:45 Uhr fand eine Anwohnerin der Karl-Liebknecht-Str. 8 vor dem Hausaufgang ein verdächtiges Paket. Nach erster Inaugenscheinnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten des PHR Pasewalk konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um einen gefährlichen Gegenstand handelt. Aus diesem Grund wurden 8 Personen aus den Wohnungen im unmittelbaren Bereich um den Fundort des Pakets evakuiert und die Karl-Liebknecht-Straße für ca. 3 Stunden gesperrt. Die Stadt Strasburg entsandte einen Mitarbeiter vor Ort, der die Evakuierten für den Zeitraum der Maßnahme mit Getränken versorgte. Der angeforderte Munitionsbergungsdienst stellte vor Ort fest, dass sich in dem Paket eine Flasche mit unbekannter, jedoch nicht explosiver Flüssigkeit befindet. Das Paket samt Inhalt wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens gegen Unbekannt. Zeugen, die auffällige Beobachtungen im Bereich des Fundortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Pasewalk oder dem Polizeinotruf oder der Onlinewache zu melden.

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