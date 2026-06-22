Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Polizeieinsatz in Strasburg - Karl-Liebknecht-Straße aktuell gesperrt

Strasburg (ots)

Wegen eines laufenden Polizeieinsatzes ist die Karl-Liebknecht-Straße in Strasburg derzeit für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr voll gesperrt.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, den betroffenen Bereich weiträumig zu umgehen und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.

Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen wird unaufgefordert nachberichtet.

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