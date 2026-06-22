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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Stralsund (ots)

Die am gestrigen Sonntag (22.06.2026) veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einer 18-jährigen Frau und ihrem Kleinkind wird hiermit zurückgenommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Demnach liegen die rechtlichen Voraussetzungen für eine Fortführung der Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr vor. Die Fahndung wird daher eingestellt.

Die Polizei bittet darum, im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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