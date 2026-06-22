Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer stößt mit Polizeifahrzeug zusammen

Wolgast (ots)

Am 20.06.2026 kam es gegen 12:40 Uhr auf der L 262 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Dienstfahrzeug der Landespolizei M-V, bei dem der Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt.

Das Dienstfahrzeug der Polizei stand auf der L 262 in Fahrtrichtung Wolgast mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage am rechten Fahrbahnrand. Beide Polizeibeamten befanden sich außerhalb des Fahrzeuges und waren mit der Aufnahme eines Unfalles beschäftigt.

Der 32-jährige deutsche Motorradfahrer befuhr die L 262 aus Richtung Groß Ernsthof kommend in Richtung Wolgast und übersah aus bislang ungeklärter Ursache den Funkstreifenwagen. Er bremste daraufhin stark ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Kurz vor der Kollision sprang der 32-Jährige daraufhin von seinem Motorrad auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Das Motorrad kollidierte mit dem Heck des Polizeifahrzeuges und kam im Graben zum Stillstand. Die Polizeibeamten wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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