Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Flugunfall auf Flugplatz Stralsund
Stralsund (ots)
Die Stralsunder Polizei wurde am heutigen Montag, dem 22. Juni 2026, um 09:15 Uhr von der integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über einen Flugunfall auf dem Flugplatz in Stralsund informiert.
Nach derzeitigem Kenntnisstand überschlug sich bei der Landung ein motorisiertes Kleinflugzeug. Der 60-jährige Pilot aus Bremen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
An dem Flugzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.
Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Flugunfalls dauern an.
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